Forskere: Snus kan hjelpe mot koronaviruset

Enkelte studier viser at røyking hjelper mot koronaviruset. Nå skal svenske forskere se om snus kan ha samme effekt.

Det var nok mange som ble overrasket da flere studier fra Frankrike viste at røyking kunne hjelpe mot koronaviruset. Men det er foreløpig ikke konkludert med hvilken del av røykingen som hjelper.

Enkelte forskere tror nå at det er nikotinet som kan være avhjelpende mot koronaviruset. I snusens hjemland, Sverige, skal forskerne nå sette i gang forskning for å se om snus hjelper mot koronaviruset.

Den svenske avisen Dagens Nyheter rapporterer om at nikotinet i snus kan ha samme effekt.

– Sverige har en unik mulighet ettersom vi er alene om å snuse i så stort omfang, sier Cecilie Magnussen ved senteret for epidemiologi og folkehelse til DN.

Ifølge en studie fra Frankrike har røykere mindre sannsynlighet for å utvikle alvorlige komplikasjoner som følge av koronaviruset. Også i Storbritannia har en forskningsrapport påpekt at røykere er underrepresentert blant de som dør som følge av covid-19.

Samtidig understrekte forskerne i Storbritannia at de potensielt positive helseeffektene av røyking ikke kompenserer for konsekvensene av å røyke gjennom økt risiko for lungekreft, hjerteproblemer, kortere forventet levetid og en rekke andre helseproblemer.

– Vi er blitt kontaktet av franske kolleger som har tenkt på om vi skal gjøre noe. Om det skulle vise seg at vi gjennom snus kan avhjelpe mot alvorlige covid-19, så kan man dra konklusjonen at det har noe med nikotin å gjøre, sier Magnusson.

