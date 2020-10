Først vraker de Jan Bøhler - og så blir de rasende og kaller ham for en jævla sviker

Oslo Arbeiderparti hadde ikke bruk for Jan Bøhler, men ledende tillitsvalgte rykker ut og kaller ham en sviker når han skifter parti.

At skjellsordene har haglet på sosiale medier etter at Ap-veteranen skifter parti, er litt overraskende og tyder på dårlige antenner. Bøhler har i lengre tid vært klar på at han ønsker å fortsette i politikken etter at han ble vraket i Oslo Ap.

- Den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet, skriver tidligere samferdselsbyråd for Arbeiderpartiet i Oslo, Steinar Saghaug, på Facebook.

- For en jævla selvopptatt sviker, skriver Ap-politiker Andreas Halse i Oslo på Twitter.

Bøhler har vært gjest i podcasten Stavrum & Eikeland de siste månedene, og de fleste lytterne vil ha fått med seg at han har advart mot utviklingen i Arbeiderpartiet, og holdt muligheten åpen for å stille på en annen liste.

Sånn sett var det en mindre bombe enn mange oppfattet det som, da Jan Bøhler la ut denne meldingen på Facebook i formiddag:

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Arbeiderpartiet 104.000 stemmer og 28,4 prosent av stemmene. Det holdt til fem mandater, ett mindre enn valget før. Listen er delt med menn og kvinner på annenhver plass. Partileder Jonas Gahr Støre er selvskrevet på førsteplass, mens tidligere statsråd Espen Barth Eide får 3. plassen. Blant de mannlige politikerne står kampen om 5. plassen, og der ligger Oslo-partiets leder Frode Jacobsen godt an.

Sannsynligvis må et parti ha over 14.500 stemmer i Oslo for å få et mandat. Ved forrige valg fikk Senterpartiet 7.800 stemmer, og manglet 6.700 stemmer for å få et Oslo-mandat, ifølge NRKs mandatfordeling. Der ligger listen for Jan Bøhler.

For Arbeiderpartiet blir det uhyre vanskelig å beholde 5. mandatet. Ved kommunevalget i 2019 fikk partiet 73.000 stemmer, og et fall fra 32 til 20 prosentpoeng. Senterpartiet gikk derimot litt frem fra begge de tidligere valgene.

Ved siste valg ble Espen Barth Eide, som stod på 5. plass på Ap-listen, valgt inn med en margin på 24.000 stemmer, ifølge NRKs mandatberegning. Alt annet likt bør altså Arbeiderpartiet over 80.000 stemmer for å få fem mandater. Det ville holdt hardt med Jan Bøhler på laget, mens det nå ser mørkere ut.

Dagens ubetingete vinner er Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han forstår at Grorud og Stovner oppleves like fjernt fra Stortinget, som Hamar og Stange. Groruddalen er Oslos sentrum/periferi-konflikt, og med Jan Bøhler som en kraft i partiet kan Senterpartiet modernisere sin storbypolitikk.

Bitterheten rundt Jan Bøhlers valg om å forlate partiet er symptomatisk for kampen om Arbeiderpartiet sjel. Partiet gjorde et forferdelig valg i distrikts-Norge og opplevde at Senterpartiet overtok i tradisjonelle røde fylker og kommuner i Nord-Norge og Innlandet.

Den rødgrønne alliansen i Oslo, der partiet styrer i kompaniskap med SV og Miljøpartiet De Grønne, og med støtte fra Rødt, har dårlig klangbunn i distriktene. Et slags rødgrønt akademisk parti på den ene siden - og mer tradisjonelle arbeiderpartivelgere fra privat sektor på den andre siden. Vi så det sist i kampen om E18 Vestkorridoren, der Oslo-partiet ble overkjørt av Ap utenfor Oslo.

Det ferske Oslo-budsjettet er et annet eksempel. Det skal bli dyrere og vanskeligere å kjøre bil, mens prisene på kollektivtransport økes. Til gjengjeld skal Oslo-byrådet øke kommunens utgifter med 135 millioner kroner i året for å tvangskommunalisere populære private sykehjem. Forbud mot nye private barnehager er et annet eksempel på en politikk som velgerne ikke applauderer. Ved siste valg gikk de rødgrønne til valg på økt eiendomsskatt. Det var populært i SV og Rødt, mens Arbeiderpartiet stupte.

Akkurat nå er det vanskelig å spå om Senterpartiet og Jan Bøhler vil lykkes i å skaffe de rundt 15.000 stemmene som trengs, men det virker nesten mer sannsynlig enn at Arbeiderpartiet skal klare å karre til seg det 5. mandatet i Oslo.

Sånn sett er det ris til egen bak når Oslo Arbeiderparti først vraker Jan Bøhler, og etterpå kaller ham for en jævla sviker. Det vil ikke overraske om valgresultatet viser at Arbeiderpartiet trenger Jan Bøhler, mer enn Jan Bøhler trenger Oslo Arbeiderparti.

