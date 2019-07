Første bot til elsparkesyklist i Oslo – kjørte på rødt

En person har fått en bot på 1.200 kroner for å ha kjørt på rødt lys med elsparkesykkel i Oslo. Vedkommende kjørte forbi en politimotorsykkel.

Til Aftenposten opplyser politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset i Oslo politidistrikt at det er første gang de gir et forelegg til en elsparkesyklist.

Hendelsen fant sted på Grønland i Oslo tirsdag morgen. Politimotorsyklisten sto og ventet på grønt lys og så personen på elsparkesykkel komme forbi – på rødt lys.

– Sjåføren av elsparkesykkelen vedtok forelegget på stedet, sier Grønli.

– Det er samme regler for elsparkesyklister som for vanlige tråsyklister. Det innebærer at sykling på rødt lys ikke er tillatt, fortsetter han.

Det er uvisst om personen hadde leid elsparkesykkelen eller om vedkommende eide den selv.

