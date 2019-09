Første gang i Norge: Her blir middagen levert på døra - med drone

Nå kan du bringe sushi med drone.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Droneselskapet Airsens AS fra Steinkjer ble de første i Norge som leverte sushi med drone.

LIKE FØR: Atilla Haugen (t.v) og Kristian Ystad gjør de siste forberedelsene før droren letter. Foto: Håvard Zeiner

Airsens AS, tok kontakt med leder for Mintage Sushi i Steinkjer for å høre om de ville være med på et stunt. Det gikk ut på å bringe sushi fra restauranten i Steinkjer til en kunde i Sørli. Det er bare noen få kilometer unna - og enda nærmere i luftlinje.

- Vi er foreløpig de eneste som har lisenser til å gjøre dette i Norge i dag, sier daglig leder i Airsens AS Atilla Haugen.

Stort potensialet

Jomfruturen gikk over all forventning, og Haugen er svært fornøyd med stuntet

- Vi brukte rundt 1,5 minutt på leveringen. Distansen hadde tatt omkring 7 minutter å kjøre med bil, så det gikk mye raskere. Alt gikk også strålende med frakten i posen og avleverings-mekanismen fungerte også godt, sier han.

FORNØYD: Daglig leder i Airsens AS, Atilla Haugen, er svært fornøyd med at de har norgespremieren på dronelevering. Foto: Håvard Zeiner

Likevel tror ikke Haugen at det kommer til å bli skytteltrafikk av matleveringer i luftrommet over Steinkjer med det første.

- For at det skal fungere i stor skala må vi ha den rette infrastrukturen til det. På Island har de avtalte drop-punkt hvor man går for å hente maten, for eksempel.

Les også Én milliard kroner til forskningsmiljøer

I FARTA: Haugen styrer dronen med stø hånd. Kristian Ystad fra Airsens AS følger spent med. Foto: Håvard Zeiner

Haugen understreker at han ikke tror det er restaurantnæringen som kommer til å være først ute med drone-levering.

- Jeg tror betalingsvilligheten for å få pizza, burger og sushi på døra er relativt liten. Her tror jeg andre deler av næringslivet vil komme tidligere på banen. Frakt av prekære prudukter, frakt av ting som haster, eller komponenter som er veldig dyre tror jeg kommer til å utforske mulighetene for dronelevering først, sier han.

FREMME: Her leveres maten på parkeringsplassen til kunden Foto: Håvard Zeiner

Redder liv

Til daglig er det nemlig ikke restaurantlevering Haugen og resten av gjengen i Airsens AS bruker mesteparten av tiden på. Selskapet har blant annet utviklet et system for søk og redning som har vært brukt i redningsaksjoner i samarbeid med politiet.

- Produktet heter SARsens og er laget for å oppdage ting i naturen eller sjøen, som ikke hører hjemme der, sier Haugen.

Det spesialutviklede programmet benytter seg av kunstig intelligens, og kan trenes til å lære etterhvert som det brukes.

En drone med et kamera flyr over det gitte området, og tar løpende bilder og film av området. Bildene sendes til en skanner som behandler over 5000 bilder i minuttet. Programmet plukker opp og registerer koordinatene på alt som vanligvis ikke hører hjemme i naturen. På denne måten vil en person, en jakke eller en sko lett bli lokalisert av dronen.

- Det har allerede vært tatt i bruk i søk etter savnede personer, og programmet er svært effektivt, sier Haugen

På grunn av mengden bilder som blir skannet og at treff ikke begrenses til det som kan sees av et menneske kan produktet bli veldig viktig, mener Haugen. Det at

Under en kontrollert test plasserte de en barnesko, en reim fra en sekk og en dukke i skogen. Alle tre objektene ble funnet i løpet av et minutt blant mer enn 2041 bilder. Se illustrasjoner fra testen under.