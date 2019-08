Fortalte gråtende om trakassering på jobb: - Hets og hærverk

Vindkraftutbyggingen i Trøndelag setter svært sterke følelser i sving.

FRØYA (Nettavisen Økonomi): Det var full ordkrig i kommunestyresalen noen timer før politikerne bestemte seg for å gjøre et nytt forsøk på å stanse den betente utbyggingen på øya:

- Du er vår ordfører, og nå er jeg så skuffet at jeg har ikke ord. Her må vi sitte og høre på anklager ingen av oss kjenner oss igjen i. Mens ingen snakker om det dette dreier seg om. At naturen og øya vår ødelegges.

Ellinor Helgesens stemme skjelver mens hun snakker til Frøyas ordfører Berit Flåmo (Ap). Sammen med et tyvetalls vindkraftmotstandere har hun sittet stille i en time. Nå orker heller ikke hun mer.

- Jeg er fortvilet. Hadde jeg hatt muligheten hadde jeg kunnet flytte. Men det kan jeg ikke. Det er forferdelig.

Hetset på jobb

Rundt henne går folk i gule t-skjorter og rister oppgitt på hodet. Hvor du enn snur deg, hører du en frustrert og forbannet vindkraftmotstander.

Det smalt nemlig virkelig i kommunestyresalen på Frøya mandag formiddag. Trønderenergi var invitert til formannskapet for å informere om status for den omstridte vindkraftutbyggingen på øya.

FIKK NOK: Ellinor Helgesen (til venstre) ga klar beskjed til Frøyas ordfører Berit Flåmo om hva hun synes om at Trønderenergi får bruke et formannskapsmøte til å anklage vindkraftmotstanderne om alvorlige lovbrudd. Foto: Stein Nervik

Men Trønderenergi, som er Nordens nest største vindkraftprodusent, benyttet også anledningen til fortelle om hvordan de 15 personene som arbeider på anleggsområdet, har det i hverdagen.

For det er ikke bare i arbeidstiden arbeiderne i Nessadalen på Frøya får oppleve vindkraftmotstandernes vrede. Energikonsernet hadde tatt med seg Lisa Haukdal fra underentreprenøren Søbstad for å fortelle om hvordan arbeiderne på anlegget har det.

Gråtkvalt henvendte hun seg til de fremmøtte demonstrantene.

- Det skal ikke være nødvendig å be godt voksne folk om å oppføre seg.

Presset av veien

Hun fortsatte med å fortelle om en hverdag preget av hets, demonstranter som fysisk hindrer folk å gjøre jobben sin, hærverk og demonstranter som har tatt med seg barn inn på anleggsområdet.

- Jeg skjønner ikke at det er mulig. Unger hører på foreldrene sine når de sier det er greit å gå der. Men det er ikke det. Det er livsfarlig. Vi har nok med å passe på oss selv, sa Haukdal.

Prosjektleder Ragnhild Bull i Trønderenergi la i møtet frem flere bilder for å dokumentere demonstrantenes overtramp.

- I dette teltet er det dessverre barn, sa Bull og pekte på et bilde av et oppslått telt inne på anleggsområdet.

På oppfordring fra kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen, fortalte hun også om en ubehagelig hendelse på vei hjem anleggsområdet i mai.

Kort tid etter hun satte seg bak rattet, kom en bil bak henne og fulgte henne i flere mil. Det endte til slutt med at den kom gjørende mot henne og forsøkte å presse henne av veien.

FERDSELSFORBUD: Steinar Rabben (til venstre), Per Ole sandvik og resten av vindkraftmotstanderne får klar beskjed at Eliisabeth Eldergard Erikseen om hvor de kan bevege seg på Frøya de neste ukene. Foto: Stein Nervik

Det var særlig historiene om barn og forfølgesepisoden fra mai, som fikk det til å koke over for demonstrantene på tilhørerbenken.

Og mens Helgesen gikk i rette med ordføreren fordi demonstrantene ikke fikk svare på anklagene i møtet, flokket flere seg rundt driftsenhetsleder Elisabeth Eldergard Eriksen i Trøndelag politidistrikt som også var tilstede.

- Vet hvem sjåføren er

Demonstrantene er fly forbannet over at politiet ikke går ut og avkrefter anklagene fra Trønderenergi. De hevder politiet vet hvem som fulgte etter Bull i mai.

Overfor Nettavisen bekrefter Eriksen at de har registreringsnummeret på den aktuelle bilen.

- Men det betyr ikke nødvendigvis at det var vedkommende som kjørte.

Hun understreker samtidig at hun ikke er involvert i etterforskningen.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) tok under møtet avstand fra opplevelsene de som jobber på anlegge har hatt mens de har jobbet på Frøya.

- Det skal bare ikke være sånn. Og jeg vil ikke det skal være tvil om at vi tar avtand fra det dere som jobber der opplever, sa hun.

Overfor Nettavisen forteller Flåmo at hun ikke var forberedt på det enorme raseriet Trønderenergis informasjon skulle føre til.

- Vi ba dem komme fordi jeg og rådmannen hadde et møte med dem for kort tid siden. Vi syntes det var fornuftig at formannskapet også fikk denne. At det ville bli så mye om arbeidshverdagen for de ansatte, visste jeg ikke på forhånd. Da ville vi nok invitert demonstrantene til å fortelle sin side.

Under møtet tok flere til orde for at dialogen mellom Trønderenergi og demonstrantene burde bli bedre.

Det var ingenting som minnet om dialog mandag. Trønderenergi forlot også kommunehuset kort tid etter møtet.