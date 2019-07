Fortnite: Nå starter kampen om verdens største spillgevinst

Glem Wimbledon eller Tour de France. Ingen betaler ut så mye penger til vinneren som Fortnite.

De siste årene har Fortnite vokst til å bli en gigant innen online gaming. Har du gamer i huset, er sjansen stor for at han eller hun har kjempet seg gjennom noen runder i Fortnite.

26. til 28. juli er det finaler i Fortnite World Cup i New York. Totalt ligger 30 millioner dollar i potten, skriver spillutvikler Epic på sin hjemmeside.

26. juli er det finale i Creative. 27. juli er det duo-finale og 28. juli er det duket for kamp mellom 100 spiller om hvem ser er verdens beste solospiller.

Hver eneste finalespiller er garantert å tjene 50.000 dollar - tilsvarende cirka 430.000 norske kroner.

Nyhetsbyrået Statista har laget en oversikt over hvilke konkurranser som utbetaler mest penger til vinneren. Her troner Fortnite World Cup øverst, foran kjente konkurranser som tennisturneringen Wimbledon, sykkelkonkurransen Tour de France og golfturneringen The Masters. Nettavisen omtalte prispengerekorden da den ble kjent i april.

Totalt bruker Epic 100 millioner dollar i prispenger gjennom 2019. Pengene deles mellom en rekke ulike konkurranser online.