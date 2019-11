Forvalter kritisk til Norwegian: - Her kreves luftakrobatikk

Fondsforvalteren Holberg advarer mot Norwegians høye gjeld og mener det må akrobatikk til for å klare forpliktelsene fremover.

Holberg utgir månedlig rapporten «Holberggrafene». Her tar fondsforvalteren for seg ulike temaer i aksje- og kapitalmarkedene, gjerne med et skråblikk.

I novemberutgaven får flyselskapet Norwegian gjennomgå, ved at et Norwegian-fly må passere en tilsynelatende umulig hindring. Dette er symbolisert med Norwegians raskt økende gjeld siden 2010.

Les også: Jacob Schram er ny toppsjef i Norwegian

Denne gjelden får en kneik i år på grunn av nye regnskapsregler (se nedenfor). «Her kreves luftakrobatikk», er Holbergs noe krasse dom (se illustrasjon) over Norwegian.

- Det er balansen i Norwegian som er «caset» og gjør selskapet uhyre sårbart. Denne gjelden skal betjenes, i en næring som over tid er preget av svingninger i inntjeningen. Dette gjelder både sesongmessig i løpet av et år, men også gjennom lengre perioder, sier investeringsdirektør Tormod Vågenes i Holberg Fondene til Nettavisen Økonomi.

Les også: Ryanair med stikk til Norwegian - Gud hjelpe oss

Sårbart

- Det kommer nye aktører inn i markedet som tilspisser konkurransesituasjonen, og i kortere perioder er Norwegian sårbar overfor endringer i drivstoffprisene. Eksempelvis kan kombinasjonen av en tilspisset konkurranse samtidig som drivstoffprisene går opp, gjør at selskapet blir veldig sårbart, utdyper han.

Nye regnskapsregler gjør at gjeldssituasjonen til Norwegian ser enda verre ut enn tidligere. Flyselskapet må nå føre opp inngåtte leie- og leasingavtaler som gjeld i balanseregnskapet, altså oversikten over totale eiendeler, gjeld og egenkapital.

De totale forpliktelsene utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 86,3 milliarder kroner av en total balanse på 91,55 milliarder. Det gir en gjeldsandel på hele 94,2 prosent. Det skal ikke store verdifallet til før den bokførte egenkapitalen i selskapet er tapt.

SÅRBAR: Norwegian er sårbare for svingninger og tilfredsstiller ikke kravene til investeringsdirektør Tormod Vågenes i Holberg. Foto: (Holberg)

Synliggjort

- Gjelden har vært jevnt stigende sammen med den øvrige veksten i selskapet, som har vært formidabel over lang tid. Med den regnskapsmessige endringen blir disse leieforpliktelsene mer synliggjort, kommenterer Vågenes.

Holberg Fondene eier for tiden ingen aksjer i Norwegian.

- Nei, og det er først og fremst knyttet til at selskapet må passe inn i vår portefølje og vår filosofi. Vi er opptatt av robuste balanser, og at selskapene i stor grad bestemmer sin egen skjebne. Da må det ha en gjeldsgrad som tilsier dette og en kontantstrøm fra driften som skaper robusthet, sier Vågenes.

Kontantstrøm er forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger for en bedrift i en gitt periode. Her sliter Norwegian.

Les også: Norwegian-passasjer slo seg vrang på grunn av overvekt

Trengte mer penger

Det børsnoterte flyselskapet måtte for to uker siden forandre gang i år hente inn nye penger fra eierne, for å sikre tilstrekkelig med likviditet gjennom vintersesongen og ut 2020. Samtidig skal det utstedes et stort konvertibelt obligasjonslån, det vil si et lån som kan gjøres om til egenkapital hvis aksjekursen utvikler seg gunstig.

Tidligere i høst fikk Norwegian betalingsutsettelse på to store obligasjonslån for å bedre likviditetssituasjonen, altså forholdet mellom innbetalinger og utbetalinger. Da advarte obligasjonsinvestor Jan Petter Sissener mot Norwegians høye gjeld.

- Er de nye midlene fra eierne nok?

- Det er veldig vanskelig å si og avhenger av at Norwegian unngår nye overraskelser. Det gjelder både driften generelt, men spesielt overraskelser i etterspørselen etter flyreiser og svingninger i drivstoffprisene, svarer Vågenes.

Må unngå lånebrudd

Investeringsdirektøren mener Norwegian kan være sårbar i vintersesongen. Flyselskapet har imidlertid vist gjentatte ganger at de har tilgang på kapital i markedet hvis det blir nødvendig med en refinansiering i etterkant.

- Men spenningsmomentet er om de stadig må hente inn mer egenkapital for å unngå å være i brudd med lånebetingelsene fra obligasjonseierne og bankene, sier Vågenes.

- Mener du det er en reell konkursfare i Norwegian?

- Den er mindre nå enn den var før de hentet inn kapital. Og Norwegian har vist gang på gang at de har tilgang til kapital, så det er ingen overhengende fare. Men selskapet er sårbart når det er så høyt belånt.

Les også: Jacob Schram er ny toppsjef i Norwegian

Konsolidering

- Frykter du det kan komme flere negative meldinger fra selskapet?

- Jeg vil Ikke si frykter, ettersom vi ikke er direkte eksponert mot selskapet. Og det som er skapt i Norwegian, den posisjonen de har tatt i markedet og har gjort dem til en betydningsfull aktør, det er en god prestasjon.

- Men det er klart det har hatt sin pris. Selskapet har vokst veldig fort, som har gjort at belåningen er blitt veldig høy. Nå er det behov for å konsolidere balansen og å skape et mer robust selskap. Det må til for å møte svingningene i flybransjen over lang tid, svarer Vågenes, som berømmer Norwegians evne til å bygge merkevare.

Direktør for strategi og utvikling i Norwegian, Tore Østby, skriver i en epost hvis man ser ser på regnskapet ved utgangen av tredje kvartal, var gjelden på flyene 23,5 milliarder kroner. Ca 1 milliard av denne gjelden er knyttet til fly som allerede er solgt.

Solgt fly

Etter dette har Norwegian solgt syv fly, som reduserer gjelden ytterligere med 1,2 milliarder kroner. Ifølge Østby reduseres dermed den langsiktige gjelden til ca 19 milliarder kroner i løpet av første kvartal. I tillegg har Norwegian obligasjonsgjeld.

Østby skriver at Norwegian er komfortabel med denne gjelden og ser at tiltakene som er gjennomført gir selskapet en god langsiktig plattform fremover.