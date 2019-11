Fotballdrøm i boks for Nettavisen: Får giganten FourFourTwo på laget

Du skal stå tidlig opp om morgenen skal du slå Nettavisen på dekningen av internasjonal fotball.

Slik er omkvedet internt etter at nyheten ble kjent om avtalen Gunnar Stavrum har signert: Nettavisen har sikret seg rettighetene til det britiske fotballtidsskriftet FourFourTwo de neste tre årene.



FourFourTwo har en svært solid posisjon i fotballmiljøer over hele verden og kom tidligere ut også på papir i Norge.



- Fotball har vært en bærebjelke i vår redaksjonelle virksomhet helt siden vi dukket opp på folks skjermer for 23 år siden. Vi elsker engelsk fotball, vi elsker norsk fotball i hele sin bredde og vi elsker å nå være FourFourTwo sin offisielle partner i Norge. Nå skal vi gi leserne en enda bedre kraftpakke om dette spillet som hele verden er opptatt av, sier en entusiastisk sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Intern fotballkrig

Han er en ihuga fotballsupporter selv med et hjerte som banker for Vålerenga, Manchester United og KFUM, hvor sønnen spiller. På daglig basis er han kjent for å gi stikk til rivaliserende supportergrupperinger internt i Nettavisen-huset, og de er det mange av.

Gunnar Stavrum: 11 ting vi alle kan lære av Ole Gunnar Solskjær

- Det blir mye fotballprat på jobb i et mediehus som forvalter rettighetene til nær sagt alt av norsk fotball. I Amedia - som eier Nettavisen - viser vi nesten alt av klubbkamper utenom eliteserien og Obos-ligaen. I tillegg har vi sikret rettighetene til aldersbestemte landslag og er i en lederrolle på fotball i det norske medielandskapet. Med påfyll fra FourFourTwo får vi også tilfang av internasjonal fotball som gjør oss istand til å vokse enda mer, fastslår Stavrum.

Første artikkel fra FourFourTwo i Nettavisen kan du lese her:

Hva har Leicester gjort riktig denne sesongen? (+)

(Kampanje Nettavisen Pluss: kun 1 kr for 1.mnd)

Eksklusiv tilgang til verdens beste

Entusiasmen over samarbeidet er gjensidig.

- Vi er veldig begeistret over partnerskapet med Nettavisen for å dele FourFourTwo sin fotballstemme med hele Norge. Vi har store planer for dekningen av EM 2020 og fremover, og ser frem til å samarbeide med teamet i Nettavisen, sier Dave Clutterbuck, Brand Director i Future, som er utgiveren av FourFourTwo.

Dave Clutterbuck (t.v.), Brand Director i Future og Ian Porter, Global Partnerships Director for FourFourTwo. Foto: FourFourTwo

- Partnerskapet med Nettavisen er et perfekt eksempel på hvordan vi samarbeider med premium-partnere over hele verden for å utvide merkevarene våre og bringe innholdet vårt til nye målgrupper, sier Ian Porter, Global Partnerships Director for FourFourTwo.

- Med eksklusiv tilgang til verdens største spillere, ledere og lag, gleder vi oss over muligheten til å gjøre Nettavisen til go-to-nettstedet i Norge for ekspertinnsikt, eliteintervjuer og fotballhumor av høy kvalitet, legger han til.

Flere abonnenter til Nettavisen

Sportssjef Egil Sande har med avtalen fått en nesten ferdigscoret pasning til menyen de setter opp for fotballfolket gjennom døgnet.



- Nettavisen har flust av lesere som er kunnskapsrike om internasjonal fotball, og det blir stadig større interesse for dybdestoff og analyser fra fotballens verden. Der er FourFourTwo i en egen klasse. Med disse på laget vil et allerede fyldig fotballtilbud hos Nettavisen bli enda bedre, sier han.

- Vi gleder oss veldig til å dele dette med våre fotballinteresserte lesere. Innholdet fra FourFourTwo vil først og fremst bli tilbudt våre Nettavisen Pluss-abonnenter, sier Liv Ingrid Mellemseter, leder for Nettavisen Pluss.

- De får nå et komplett tilbud med tusenvis av direktesendte kamper fra norsk fotball i Nettavisen Direktesport, og nå også reportasjer og analyser fra internasjonal fotball i FourFourTwo.

Første artikkel kan du lese her: Hva har Leicester gjort riktig denne sesongen? (+)

(Kampanje Nettavisen Pluss: kun 1 kr for 1.mnd)