Fotballstjernen selger kjempevillaen: Se den rom for rom

Nicklas Bendtner fikk ikke solgt kjempevillaen i Trondheim i vinter. Nå er den til salgs igjen, se de unike bildene.

Den danske fotballstjernen Nicklas Bendtner lyktes i vinter ikke med å selge den store funkisboligen han bodde i mens han spilte for Rosenborg. Bendnters kontrakt med Rosenborg ble terminert i fjor, og han flyttet til København.

Bendtner kjøpte villaen i mai 2017 for 18 millioner kroner, og den ble før jul lagt ut for den samme prisen. Den prisen var det imidlertid ingen som bet på, og nå er prisantydningen tatt ned med en halv million kroner til 17,5 millioner.

God respons

- Det har vært en god respons etter at vi la den ut på nytt, sier eiendomsmegler Kent Nergård i Eiendomsmegler 1 til Nettavisen Økonomi.

- Så du har tro på at dere får prisantydningen?

- Ja, det har jeg, men det er det markedet som bestemmer til slutt.

Villaen ligger noen kilometer øst for Trondheim og har et bruksareal på over 500 kvadratmeter. Funkisboligen ble ført opp i 2007 og har hele 8 soverom, samt 4 bad, 2 WC- I tillegg venter en takterrasse, utleiedel i sokkel og dobbeltgarasje for den nye eieren.

Omflakkende karriere

Bendtner (32) har etter hvert hatt en omflakkende fotballkarriere. Det så svært lovende ut i starten, København-gutten scoret fire mål på seks kamper for det danske ungdomslandslaget før Arsenal kjøpte ham sommeren 2004.

Så ble Bendtner utlånt til Birmingham i august 2006, men signerte så en femårskontrakt med Arsenal i mai 2007. Han slet imidlertid med å få spilletid for den engelske toppklubben og forlot Arsenal etter 2013/14-sesongen til fordel for tyske Wolfsburg etter blant annet utlån til Sunderland og storklubben Juventus.

GLAD GUTT: Rosenborgs Nicklas Bendtner og kjæresten Philline Roepstorff på gullfesten etter eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Bodø/Glimt på Lerkendal Stadion. Men året etter var han ute i kulden. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Den tyske storklubben terminerte imidlertid kontrakten med ham i 2016, og etter et opphold i Nottingham Forest signerte Bendtner 6. mars 2017 på en treårskontrakt med Rosenborg.

En snau måned senere kom debuten i Eliteserien, som han dette året vant med trønderklubben. Han ble også toppscorer i Eliteserien i 2017 med 19 mål.

Ingen tillit

Suksessen fortsatte året etter, med både serie- og cupgull for Rosenborg, hvorav to scoringer i cupfinalen mot men den nye Rosenborg-treneren Eirik Horneland hadde ikke den helt store troen på Bendtner.

Nettavisen skrev i mai 2019 at Rosenborg i fjor vinter aktivt prøvde å selge Bendtner etter at han havnet ute i kulden hos Horneland.

2. september i fjor skrev han under for FC København ut 2019, men i desember ble det klart at han ikke fikk forlenget kontrakten.

For det danske landslaget har den høyreiste spissen scoret 30 mål på 81 kamper.