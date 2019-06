Fotofinish i matkrigen: Grillpølser avgjør

Åpenbart pølsefokus gjør Rema til ukas prisvinner.

Pristesten denne uka bærer preg av at tilbud på grillpølser gjør Rema 1000 litt billigere enn de andre billigkjedene. Alle tre, Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra, selger de mest populære typene ketchup og leverpostei for en femmer.

En annen helgefavoritt, Grandiosa, koster det samme i de tre butikkene, og det samme gjelder Coca Cola og smågodt. En Melkerull koster nesten 50 prosent mer på Extra, mens Maarud potetgull faktisk er billigst på Spar.

Med så små forskjeller har vi spurt kjedene om hva som skal få oss til å foretrekke akkurat dem, siden det kanskje ikke er avgjørende for deg som forbruker om den ene butikken er en tier dyrere enn den andre:

- De som hyler mest, vokser mindre enn oss

- Det er riktig at prisforskjellen er marginal, men vi har i tillegg et større sortiment enn konkurrentene. Med våre kampanjer, personlige verdikuponger og medlemstilbud vet kundene at vi er billigst på hele handlekurven, ikke bare på det som er sunt, sier Harald Kristiansen i Coop.

KOMMUNIKASJONSSJEF I COOP: - Den kjeden som hyler mest i media om hvor billig den er og hvor mange pristester de har vunnet, har ikke den samme veksten som Extra, sier Harald Kristiansen i Coop. Foto: (Foto: COOP)

Han fremhever også en miks av egne merkevarer og industriens merker, slik at kundene har gode valgmuligheter. Effektivitet er et annet punkt han legger vekt på:

- Extra har satset mye på selvbetjente kasser som gjør at de som ønsker det kan betale raskt og slippe kø. Nå skal vi også lansere mobilbetaling.

Kristiansen har også et lite stikk til konkurrentene:

- Den kjeden som hyler mest i media om hvor billig den er og hvor mange pristester de har vunnet, har ikke den samme veksten som Extra. Kundene lar seg ikke lure, de vet at lavpriskjedene følger hverandre så tett på pris at de velger butikk av andre grunner.

- Gode valg

Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, fremhever bærekraft i sin respons på spørsmålet om hva som skiller kjeden fra andre:

- I Rema 1000 jobber vi hardt for å tilby kundene kvalitetsvarer til laveste pris som er produsert på en bærekraftig måte, og det er gledelig at vi vinner enhver.no sin pristest denne uken. Vi skal være dagligvarekjeden som gjør det enkelt å ta gode valg til bare lave priser. Eksempler på dette er at vi har fjernet palmeoljen og redusert saltet med 30 prosent i egne matvarer og bedret dyrevelferden ved byttet til kyllingrasen Hubbard i alle våre produkter fra Solvinge, sier Fossum.

- Vi gir bonuser

- Denne testen viser et øyeblikksbilde for noen varer. Kiwi er og skal være billigst, og på toppen av de lave prisene har vi 15 prosent Kiwi pluss-bonus på fersk fisk, frukt og grønt og én prosent Trumf-bonus for våre 1,3 millioner Kiwi pluss-kunder.

Foruten markedets laveste priser, skal vi tilby kundene den beste kvaliteten på frukt og grønt, det sunneste og grønneste konseptet og den beste servicen, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.