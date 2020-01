Fra krise til opptur for Power: - Vi er tydeligvis over kneika

For tre år siden tapte elektronikkkjempen store penger under navnet Expert. Som Power slår de imidlertid kraftig tilbake.

- Det er fantastisk, spesielt siden det er et tøft klima for varehandel. Vi leser nesten bare om utfordringene og ting som går dårlig i vår bransje, sier Anders Nilsen, sjef for Power Norge til Nettavisen.

For tre år siden var elektronikkkjempen Expert i krise, med store tap og kunder som langt på vei hadde gitt opp selskapet. Noe måtte gjøres og resultatet ble en total ansiktsløftning. Blant annet ble deler av konseptet endret og merkenavnet Expert byttet ut med Power. Navnbyttet ble forøvrig slaktet av ekspertene, men tre år senere tyder mye på at det kan ha vært en god løsning.

- Positivt

Selskapet kan ifølge Nilsen nemlig vise til en økning i omsetningen i Norge på nesten en halv milliard kroner i fjor. Siden selskapet omsatte for 4,9 milliarder kroner i 2018, tilsier det driftsinntekter på til sammen rundt 5,4 milliarder.

Samtidig tjente Power Norge for andre år på rad.

- Det er veldig positivt. Vi har redusert kostnadene kraftig, så vi driver mer effektivt. Det betyr at vi klarer å tjene penger selv med de lave marginene i bransjen, som jeg tror vil bestå, sier Nilsen.

Power er imidlertid også tilstede i Finland og Danmark, der utviklingen har lenge gått tyngre. Nilsen sier imidlertid at lønnsomheten i hele Power nå beveger seg i riktig retning, selv om hele Power ennå ikke er i pluss. Selskapet har til sammen tapt over 700 millioner kroner de siste to årene.

- Vi startet med omstillingen for noen år siden. Vi prøver å gi kundene det de ønsker. Vi er glade for å de vil gi oss en sjanse. Vi er utfordrer men vi er små i nordisk sammenheng, sier Nilsen.

Lengre fremme

Det er XXL_topp Øivind Tidemandsen som er hovedeier i Power, sammen med Wilhelmsen-familiens investeringsselskap Awilhelmsen. Da Nettavisen intervjuet Tidemandsen i fjor, uttalte han at elektronikkbransjen ligger mange år foran sportsbransjen når det gjelder omstilling. Det er Nilsen enig i.

- Vi har ikke hatt store marginer å falle tilbake på og heller ingen hvileputer på andre måter, så vi måtte utvikle oss raskt. Sortimentet vårt er gigantisk og enormt, , men vi skal gjøre det enklere. Jeg tror elektronikkbransjen er seks- sju år foran annen detaljhandel. Vi er tydeligvis over kneika, sier han.

