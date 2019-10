Fra slakk line til fritt fall

Har du planer om å kose deg med en god biff i kveld? Glem det, sier byrådet i Oslo - og tilbyr deg heller en tur på slakk line til over en kvart million.

Den nye byrådserklæringen til radarparet Raymond Johansen og Lan Marie Berg er ikke noe du bør ta med deg på senga.

Denne typen lektyre vil for de fleste av oss ikke føre til god nattesøvn.

Land som Kina, Tyrkia, Uganda, Nord-Korea og Venezuela trekkes stadig frem som eksempler på regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Vi trenger imidlertid ikke å reise så langt for å finne politikere som gir totalt blaffen i innbyggernes hverdag.

Veldrevne private sykehjem er snart en saga blott. Institusjoner med fornøyde beboere har tydeligvis ingen plass i Raymond og Lan Maries rike. Når du blir gammel og trenger hjelp i hverdagen, skal du ikke selv få bestemme hvor du skal bo.

Du skal plasseres på et offentlig sykehjem, dermed basta!

Også hva du putter i magen, skal politikerne blande seg bort i. Har du lyst på kjøttkaker på en helt vanlig mandag, risikerer du å måtte håpe på at dine barn inviterer deg på middag.

Forbudt å tjene penger

I tillegg til en velutviklet allergi mot kjøtt har det rødgrønne byrådet store fysiske og psykiske plager mot privat eierskap.

At private bedrifter betaler skatt og dermed bidrar positivt på inntektssiden i Raymond og Lan Maries budsjett, ser ikke ut til å gjøre nevneverdig inntrykk på maktpolitikerne i hovedstaden.

Private sykehjem og barnehager må vekk raskest mulig. At sykehjemsbeboere, pårørende, barn og foreldre er fornøyd, spiller ingen rolle. Det at noen tjener penger på ærlig arbeid og attpåtil kan få et overskudd i virksomheten de driver, er ikke på noen som helst måte positivt der i gården.

Brukerundersøkelser som viser at private virksomheter innenfor pleie- og omsorgs-sektoren gjør det vel så bra som offentlige institusjoner, spiller ingen rolle.

Det blir spennende å følge med på utgiftssiden i Oslo kommune den neste fireårs-perioden. Om byrådet gjennomfører sine planer med nedleggelse av økonomisk sunne og populære private virksomheter, blir det interessant å se hvordan de skal erstatte skatteinntektene fra disse.

Offentlige virksomheter gir sjelden klingende mynt i kassen.

«Raymobil» og Jaguarer

Bileiere er også en gruppe hovedstadens fremste folkevalgte har lagt for hat. Har du bil, skal du jaggu få din straff i form av skyhøye bompenger, stengte gater, parkeringsavgifter og færre parkeringsplasser. Eller:

«I løpet av bystyreperioden må summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken», som byrådet så fint pakker det inn i sin erklæring.

Selv skal politikerne kunne parkere gratis i kjelleren på Rådhuset. Nå som de fossile Audiene, også kalt «Raymobil», er byttet ut med elektriske Jaguarer, er alt i orden.

Har du ikke råd til å betale for egen parkeringsplass på jobben, må du ta beina fatt eller stå i eksoståka fra bussene utenfor Nationaltheatret eller Oslo S. Tomgangskjøring og busser i kø gjennom byen er helt greit, så lenge det ikke er privatbiler som står bak utslippene.

Rådyre prikker

Men byrådet krever ikke bare inn penger i form av parkeringsavgift, økt eiendomsskatt og bompenger.

De bruker også penger, masse penger, på viktige ting som veganske skolemåltider, prikker som males på asfalten, utekontorer - og ikke minst slakk line.

Ja, du leste riktig. Med en prislapp på intet mindre enn 265.000 kroner per stykk, har byrådet sørget for å sette opp slakke liner i bybildet til felleskapets forlystelse. 2000 prikker som ble malt på asfalten kostet 700.000 kroner.

Utenfor skatehallen på Voldsløkka ble det oppført en grønn E.T.-figur for én million kroner.

Sirkus Oslo

Slakk line er noe de fleste av oss forbinder med sirkus. Norges hovedstad er nå i ferd med å bli nettopp det.

Sirkusdirektørene, eller klovnene om du vil, er «diktatorene» i Ap, MDG og SV. Godt hjulpet av sine håndlangere i partiet Rødt.

Slakk line er for øvrig ingen nyvinning anno 2019, som man bør være sivilingeniør eller ha doktorgrad i fysikk for å rigge opp. Jeg husker godt at vi i barndommen - med blandet hell - forsøkte å balansere på et tau vi bandt fast mellom to trær.

Det kostet ikke all verdens, kanskje med unntak av et par skrubbsår.

Nasjonalt regime i 2021?

I 2021 er det stortingsvalg. Foreløpig har ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre gitt et klart svar på hvorvidt Arbeiderpartiet kan inngå regjeringssamarbeid med MDG.

Det som har skjedd i Oslo de siste fire årene, og som nå ser ut til å bli situasjonen de kommende fire årene i Norges hovedstad, bør være et kraftig varsku.

Om snaue to år risikerer vi Oslo-tilstander på nasjonalt nivå. Senterpartiets kraftige vekst, og etableringen av partier som FNB, er imidlertid et klart svar på tiltale fra det norske folk - ikke minst i distriktene.

Vi ønsker ikke at hverdagen skal overstyres av politikere som sliter med å forstå at vi selv ønsker å bestemme hvordan vi skal få barna i barnehagen, hva vi skal spise og at skattepengene ikke går med til plasttroll til nær 100.000 kroner.

Det norske folk bør merke seg det som skjer i hovedstaden i regi av Raymond, Lan Marie & Co.

Før du vet ordet av det, kan byrådets malplasserte politiske grep ramme innbyggere langt utenfor Oslos grenser.

Det kan med andre komme plastroll, prikker på asfalten og slakke liner nær deg - som du må betale for.