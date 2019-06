Fra USA til Trondheim for å bli stor på kunstig intelligens

Når Ren Wu vil løfte selskapet sitt til nye høyder, hever han blikket fra Silicon Valley og Beijing og flyr til Trondheim.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Denne byen har alt jeg er på utkikk etter. Det fins allerede et godt teknologimiljø innenfor kunstig intelligens. Og universitetet sikrer at det hvert år kommer flere tusen unge, talentfulle mennesker til byen. Mennesker som på sikt kan jobbe for oss.

Sånn forklarer Dr Ren Wu, grunnlegger og administrerende direktør i selskapet Novumind, hvorfor han av alle steder ser til Trondheim når han ønsker å ta oppstartsbedriften sin opp på et nytt nivå.

Selskapet har i dag kontorer i Silicon Valley og Beijing, men det er fra utkanten av Europa Wu vil ruste opp selskapet til å konkurrere om kundene i et stadig større marked for kunstig intelligens.

Kunstig intelligens omtales ofte som AI, som er en forkortelse av artificial intelligence.

Taper mot de store i USA

I USA opplever han stadig å tape konkurransen om de beste hodene. Enten velger de selskapet hans bort i første runde. Eller så forsvinner de til høyere lønn og mer status i selskaper som Google og Apple så snart de gjør seg bemerket i Novumind.

- Det tror jeg vi vil unngå her. Unge og nyutdannede mennesker har ofte ikke så mye å vise til. Men det tar de igjen med nysgjerrighet og pågangsmot, sier Wu.

- For oss som jobber med kunstig intelligens, er Ren Wu et kjent navn. Han begynte jo egentlig med dette før AI var et begrep, sier Odd Jostein Svendsli. Han er grunnlegger og administrerende direktør i AIA Science som sammen med Idletech, UT-prosjektet og reitanselskapet E. C. Dahls Eiendom har opprettet AI Village i Trondheim.

- Kvalitetstegn for Trondheim

På AI Village, eller AI-huset som det allerede heter på folkemunne, er målet å samle bedrifter som jobber med kunstig intelligens. Målet er at huset skal bli landets sterkeste teknologisenter innenfor AI, og tiltrekke seg bedrifter som også vil satse internasjonalt.

ÅPNET SENTERET: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) sto for den offisielle åpningen av AI-huset i Trondheim. Til venstre ser vi Willy G. Hernes i UT-prosjektet, som er en av fire aktører som står bak teknologisenteret. Foto: Stein Nervik

Svendsli har hatt kontakt med Wu gjennom tidligere jobber, og mener det er et kvalitetstegn for Trondheims teknologimiljø at han nå ønsker å etablere firmaet sitt her.

- Trondheim omtaler seg som teknologihovedstaden, men man er ingen reell hovedstad om ikke de beste utenfor kommer hit for å etablere seg. At Wu og Novumind ønsker seg hit, er nok et bevis på at vi kan kalle oss det, sier Svendsli.

Både Svendsli og Wu mener oppdrettsnæringen er en industri hvor Novumind kan spille en viktig rolle i fremtida.

Liten og billig nok

- Utfordringen når du skal filme fisk under vann, er at kvaliteten på bildene blir for dårlige. Både på det som kan lagres under vann, men også når dataene skal sendes til overflaten. Du kan alltid senke ned en supercomputer, men den er for stor og det ville blitt for dyrt for de aller fleste, sier Svendsli.

Med muligheten til å fange inn og behandle store mengder data på små enheter som kan kobles direkte til utstyr fiskeoppdretterne allerede bruker, mener Wu at han er på vei til å finne løsningen.

- Utfordringen er å gjøre det tilgjengelig nok. Både fysisk størrelse og pris må være mulig å håndtere for folk flest. Du må enkelt kunne ta med deg teknologien og bruke den på utstyr du allerede har. Først da blir kunstig intelligens nyttig for deg og meg sier Wu.

- Hvor nære er Novumind med å etablere seg i Trondheim?

- Jeg kan si så mye at jeg regner å komme tilbake til byen om et par måneder.