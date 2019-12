Fred. Olsen (90) bryter tausheten: – Jeg er rasende

Den ellers tause skipsfartsmilliardæren Fred. Olsen forteller at han er rasende på vegne av Greta Thunberg.

Den 90 år gamle milliardæren Fred. Olsen er mest kjent for skipsfart- og oljevirksomheten. I et sjeldent intervju med Aftenbladet tar han klimaaktivisten Greta Thunberg i forsvar og krever klimahandling fra politikerne.

– Greta Thunberg er sint. Jeg er rasende, sier han til Aftenbladet.

Den svenske jenta har skapt mye debatt siden hun gikk ut i skolestreik for klimaets skyld. Siden har hun holdt taler både for FNs generalforsamling og deltatt på en rekke toppmøter på internasjonalt nivå.

ANKOMMER MADRID: Greta Thunberg har seilt til klimatoppmøtet i Madrid, og kom frem tirsdag. Foto: Rafael Marchante (Reuters)

Fred. Olsen skrev allerede i et brev i 2001 at han forventet en massiv satsing på fornybare energikilder for å bevare miljøet. Siden har engasjementet fortsatt. Og han har sterk tro på at skipsfarten blir grønn.

– Den er nødt til å bli grønn. Det er ikke noe spørsmål engang, sier Olsen.

Han var selv en av dem som har bygget opp norsk olje- og gassnæring. Ifølge Kapitals liste har 90-åringen 8,9 milliarder i formue. Mye av det har kommet gjennom investeringer i riggselskaper, skipsfart og olje- og gassindustri.

Olsen mener verden er på vei inn i en «syndflod».

– Vi kaller det syndfloder, og det er det vi nå er på vei inn i. Dette er en ekte syndflod. I antikken trodde man at syndfloden kom fordi man hadde oppført seg dårlig overfor guder. Nå kan vi se at nå har vi gjort det, eller i det minste er i ferd med å gjøre det.