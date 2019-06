Fred. Olsen kan tape 10 milliarder på konkurs

I september 2013 var Fred Olsens aksjer i Dolphin Drilling verdt 10 milliarder. Tirsdag klokken 14 kan selskapet bli slått konkurs.

Mangemilliardæren (90) eier om lag 52 prosent av kriserammede Dolphin Drilling, tidligere Fred Olsen Energy. Selskapet har virkelig kniven på strupen og kan være timer unna konkurs, seks år etter at selskapet var verdt 20 milliarder kroner.

Kommer ikke selskapet til en løsning med kreditorene innen kl. 14, kan det være over.

Riggselskapet varslet i en børsmelding mandag kveld at selskapet kan komme til slå seg selv konkurs tirsdag. Det skjer hvis riggselskapet ikke blir enige med långiverne om en avtale innen klokken to nå tirsdag ettermiddag.

Insolvent

– Som vi gjentatte ganger har kommunisert til markedet, er selskapet insolvent og går med tap, skriver Dolphin Drilling i meldingen.

Konkursprisingen av selskapet tirsdag formiddag er 80 millioner. Fred. Olsen kontrollerer om lag 52 prosent av selskapet og til sammen 35 millioner aksjer. I 2013 var disse aksjene verdt 10 milliarder, tirsdag formiddag 35 millioner (se grafen under).

INGENTING IGJEN: En aksjekurs på 300 kroner i 2013 er redusert til en drøy krone tirsdag formiddag. 99,5 prosent av verdiene er borte.



Dolphin Drilling hadde i 2018 et underskudd før skatt på 506 millioner dollar, 4,4 milliarder kroner med dagens valutakurser. Gjelden ved utgangen av fjoråret utgjorde 877 millioner dollar, over 7,5 milliarder kroner.

Sparket ledelsen

I mai ble det kjent at ledelsen i Dolphin Drilling, ble ansatt i selskapet Dolphin Drilling Management as. I en børsmelding det at alle ansatte i dette selskapet blir sagt opp, blant andre administrerende direktør Ivar Brandvold og finansdirektør Hjalmar Krogseth Moe.

Dolphin Drilling har restrukturert borevirksomheten i selskapet Dolphin Restructuring.

Dolphin Drilling har i en lengre periode vært truet av konkurs. E24 skrev tidligere denne måneden at det kriserammede riggselskapet unngår konkurs, fordi bankene har rykket inn og tatt over verdiene i selskapet. Obligasjonseieren Forte sa imidlertid nei til kriseløsningen og ville heller ha oppgjøret i skifteretten.

På dypt vann

Dolphin Drilling tilbyr tjenester til offshoreindustrien innenfor utvikling og produksjon av olje og gass. Selskapet har satset på mellomdype til svært dype oljebrønner.

Hovedkontoret er i Oslo, samt kontorer i Stavanger, Storbritannia, Brasil, Mexico, Ungarn, India, USA og Singapore.

Fred Olsen-kontrollerte Bonheur er den klart største eieren i Dolphin Drilling med sine 51,9 prosent. Folketrygdfondet eier 2,4 prosent av aksjene.

Formue: 6,1 milliarder.

Bladet Kapital anslo i 2018 Fred. Olsens nettoformue til 6,10 milliarder kroner. Med det var han Norges 34. rikeste person. Kapital skrev i fjor høst at 90-åringen fortsatt trkker i trådene i et familieimperium der eierskapet er spredd på flere generasjoner.

Datteren Anette (63) har fått de viktigste posisjonene, etter at hun i 1993 ble tatt opp som partner.

Fred. Olsen (egentlig Thomas Frederik Olsen) ble født 1. januar 1929. Han tilhører slekten Olsen fra Hvitsten og er oldebarn av Petter Olsen. Sistnevnte startet som skipper og skipsreder i Hvitsten og la grunnlaget for det senere firmaet Fred. Olsen & Co.

Startet på 60-tallet

Wikipedia skriver at på midten av 1960-årene så Fred. Olsen muligheter innenfor oljesektoren, spesielt på letesiden. Mangemilliardæren var en av initiativtagerne til etableringen av Norwegian Oil Consortium (NOCO) og senere Saga Petroleum A/S.

Fra 1973 ble det i et raskt stigende olje- og offshoremarked bygget opp en offshoredivisjon med Dolphin International Inc., Houston og senere Dolphin A/S, Tananger og Dolphin Drilling,.

Dolphin har ifølge Wikipedia gjennomført offshoreoppdrag i Nordsjøen, Middelhavet og Mexico-gulfen samt utenfor Syd-Amerika, Alaska, Sakhalin, Australia og Indonesia.

Solgte unna

Dolphin-selskapene var tidligere aktive innenfor tjenester som prosjektering, brønnvedlikehold, dykkertjenester og fjernstyrte undervannsfartøy. Disse aktivitetene er senere solgt.

I 1994 etablerte milliardæren Fred. Olsen Production AS, mens i 1997 ble offshore- og energi-aktivitetene samlet i Fred Olsen Energy ASA (FOE), nåværende Dolphin Drilling.

Fred. Olsen var i flere år også styreformann for Akergruppen.