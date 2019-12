Fred. Olsen slår Greta Thunberg ned i naturgummistøvlene

Den vanligvis så tilbaketrukne og fattede forretningsmannen freser og flekker tenner, og det ryker fra topplokket.

Av Christina Fjeldavli

Fred Olsen er forbannet.

Den vanligvis så tilbaketrukne og fattede forretningsmannen freser og flekker tenner, og det ryker fra topplokket. Det lukter svidd av skrotten, for nå er han lynings. Ilter som en ildsprutende, svovelstankende vulkan. Eksplosiv som en Tesla-rakett. Rasende rett og slett.

Ikke som store lille Greta, som bare er sint. Sint? Hva er det? Det er vel for faen ikke nok, når klodens fremtid står på spill. Fred. Olsen slår den lille, svenske tøtta ned i naturgummistøvlene, for gjett hvem som troner øverst på pallen i «Tour de Klimakrise»?

Klimakongen Fred. vinner engasjementskonkurransen, for det er ingen som bryr seg like mye som ham. Ingen. Nobody. Det er ingen som kan tape så mye penger heller, og derfor er han eitrande.

Heldigvis er det ikke bare Fred. Olsen som har omsorg for kloden. Det selvutnevnte klimapartiet Høyre har nemlig lovet, dyrt og hellig, at de skal ta på seg den signalgule ledertrøyen i kampen for klimaet.

Solberg skrev det selv på Instagram, i sommer, at slik skal det være.

Ledertrøyen skal på, men først må det letes etter den siste olje i Arktis. Kloden må oljes inn en siste gang før den skal dø, som seg hør og bør. Slikt har man råd til, når man har et helt oljefond å betale avlat med, og en naiv og lettlurt befolkning med propper i ørene og amerikanske serier på netthinnen.

Fred. Olsen er i følge Kapital god for 8,9 milliarder kroner, penger han har tjent i olje- og gassnæringen, gjennom selskaper som Norwegian Oil Consortium og Saga Petroleum.

Nå mener petroleumskongen at vi er på vei inn i en syndflod, en selvpåført CO2-katastrofe, som kun kan avverges gjennom total rasering av resterende villmark, i regi av Fred. Olsen Renewables.

Skal værgudene blidgjøres, må noe ofres, og det kan ikke være inntektsgrunnlaget til de aller rikeste. Greta kan være så sint hun bare vil.

Raseriet til Fred. vil hun aldri komme i nærheten av, for det er ingen, ingen, som har så mye å tape som en multimilliardær.

