Fredag går Riises tidligere selskap konkurs

Etter tre konkursbegjæringer er det slutt.

Kemneren i Oslo har for tredje gang på begjært selskapet Alle Skal Med AS konkurs. Fredag formiddag må eieren møte i retten, og denne gangen er det slutt for godt. Selskapet har skapt flere ganger skapt negative overskrifter i media grunnet økonomiske vanskeligheter.

Det er den profilerte tidligere fotballspilleren John Arne Riise som sto som eier av selskapet, helt til slutten av februar, da eierskapet ble overdratt til blikkenslager Lars Joakim Bruun.

Under et rettsmøte om den forrige konkursbegjæringen i mars fremgikk at selskapet ifølge kemneren skyldte 805.000 kroner i ubetalt skatt. Selskapet fikk da innvilget en utsettelse for å få tid til å innfri kravene.

Riise, som da var styreleder, var i dette møtet representert ved sin manager Erland Bakke. Rollen som styreleder ble overført til Joakim Bruno Larsen. Bakke hevdet i møtet at når riktig forskuddsskatt var betalt, ville kravet bli på om lag 300.000 kroner, og hevdet videre at det var midler i selskapet til å gjøre opp gjelden.

Skylder på pandemien

Verdiene dommeren siktet til i kjennelsen sist var ifølge Bakke utestående fordringer for en million kroner samt en bil med en angivelig salgsverdi på 600.000 kroner.

Nå sier Larsen til DN at han hadde planlagt å tjene penger på bilsalg, men at det "ser vanskelig ut på grunn av koronaviruset". Verken Riises manager Erland Bakke eller Joakim Bruno Larsen vil si noe til avisen om hva selskapet ble kjøpt for eller hva slags innhold det var i selskapet.

- Jeg tok over selskapet for å se om det var noe av verdi og tenkte jeg kunne nyttegjøre meg selskapet i forbindelse med en ny forretningsidé, men pandemien satte en stopper, sier Larsen til DN.

- En bil å selge

Lars O. Strand fra Oslo Kemnerkontor var imot å utsette rettens behandling av saken i møtet i mars:

- Søknaden om endring av forskuddsskatt er avslått og selskapet har ikke betjent skatt for 2019 som ligger i kravet. Vi vil motsette oss en utsettelse grunnet usikkerhet rundt kravet, sa Strand.

Dommeren spurte Bakke da om det var midler til å betjene det resterende kravet.

- Ja, blant annet er det en bil med en antatt salgsverdi på 600.000 kroner i boet, sa Bakke.

Kemneren argumenterte med at bilen ikke tilhører selskapet, noe Bakke umiddelbart avviste. DN viser nå til et utestående skattekrav på 263.000 kroner. Det kommer ikke selskapet til å klare å betale før rettsmøtet, opplyser Larsen.

– Det blir konkurs i morgen, sier Larsen til DN.