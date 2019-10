Fredag tilstår Mazyar Keshvari alt

- Han har tilbakebetalt det bedratte beløp med 450.000 kroner, og vil også ta sin riktige straff for dette, sier forsvarer John Christian Elden.

I dag starter bedragerisaken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari i Nedre Romerike tingrett.

Stortingsrepresentanten er siktet for grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham til sammen kroner 450.000 kroner i reiserefusjon.

Det var Aftenposten som i fjor avslørte at den profilerte Frp-politikeren hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Keshvari hadde skrevet reiseregninger for en rekke besøk til Frps lokallag rundt om i landet, men uten at han hadde forlatt Oslo, skrev avisen.

- Har tilbakebetalt

HAR TILBAKEBETALT BELØPET: - Han har selv varslet Stortinget om omfang og tilstått det samme til politiet, sier advokat John Christian Elden, som representerer Mazyar Keshvari. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Han har selv varslet Stortinget om omfang og tilstått det samme til politiet, sier advokat John Christian Elden.

Elden forsvarer Keshvari, som ikke selv ønsker å kommentere saken. Keshvari har tidligere beklaget sine handlinger.

- Han har tilbakebetalt det bedratte beløp med 450.000 kroner, og vil også ta sin riktige straff for dette. Han er for tiden sykmeldt, og saken går selvsagt dypt inn på ham, samtidig som han er klar på at det bare er han som er ansvarlig for det, sier Elden.

Saken går som en såkalt tilståelsessak, som betyr at siktede møter i retten og kommer med en uforbeholden tilståelse.

Frp-politikeren får trolig en betydelig strafferabatt siden han har erkjent forholdet.

- Ser svært alvorlig på saken

Politiadvokat Susie Langsem Bergstrand ved Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken.

- Jeg ønsker ikke å gi noen kommentarer før saken skal i retten. Det jeg skal si det vil jeg si i retten, sier politiadvokat hun.

I en pressemelding fra politiet tidligere i år uttalte hun seg om bedrageriene:

- Dette har skjedd ved en rekke anledninger mens han var fast møtende representant på Stortinget i tidsrommet 2014-2018. Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på saken, og straffeforslag vil være ett år og seks måneders ubetinget fengsel, sa politiadvokaten da.

Avventer kommentarer

AVVENTER DOM: Leder i FrPs organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen sier at partiet vil sluttbehandle saken til Keshvari når dom foreligger. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Frp-leder Siv Jensen har tidligere uttalt til Nettavisen at dette er helt uakseptabelt og et alvorlig tillitsbrudd.

- Dette er et svik mot den tilliten han er vist som stortingsrepresentant og Frp-politiker. Jeg er glad for at Mazyar Keshvari innrømmer forholdene og beklager. Dette er en svært alvorlig sak det må ryddes opp i. Samtidig er Mazyar en nær kollega som står i en svært vanskelig sak, så vi er også opptatt av å ta vare på han.

Leder i Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen kommenterer saken på denne måten:

- Partiet vil sluttbehandle saken til Keshvari når dom foreligger. Keshvari er for tiden sykmeldt, han har ingen roller i partiet, og vi har derfor ingen ytterligere kommentarer.

Heller ikke Stortingets direktør Marianne Andreassen ønsker å kommentere saken.

- Av respekt for behandlingen i rettsapparatet, ønsker ingen fra Stortingets administrasjon å gi noen kommentar før etter at saken er ferdigbehandlet i retten, sier seniorrådgiver for presse og samfunnskontakt Gunnar Syverud.