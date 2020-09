Fredrik Solvang: – Nå holder du opp!

Det var høy temperatur under NRK Debatten torsdag kveld. – Nå holder du opp, sa Fredrik Solvang til Ap-politiker Masud Gharakhani.

– Ingen skjønner hva det betyr! tordnet en krass programleder til Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharakhani.

Se den tøffe utspørringen i videoen øverst i saken.

Torsdag kveld var Moria-brannen og hvor mange Norge skal ta imot tema for NRK Debatten. Det tok ikke lang tid før det ble høy temperatur i studioet på Marienlyst.

Regjeringen har etter brannen foreslått å hente 50 asylsøkere fra Hellas. Samtidig har en rekke tatt til orde for å hente flere, blant annet Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet har på sin side sagt at Norge bør ta imot null.

Kommentar: Ordførere vil ha barn fra Moria-leiren, men skyver regningen videre til staten

– Kynisk spill

Gjentatte ganger spurte programleder Fredrik Solvang om det ikke var urettferdig at Norge plukket ut en bestemt leir for å hente asylsøkere. Han poengterte at det er flere greske øyer hvor det bor tusenvis av sårbare barn.

– Det er et kynisk spill, hvor noen har et mye bedre lodd for å få opphold. Fordi noen har kommet seg til Europa. Det er ingen som bryr seg om flyktningene rundt Tsjad-sjøen, fordi det er livsfarlig å dra dit, sa seniorforsker Morten Bøås ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Les mer: Fredrik Solvang ble faktasjekket: Nå radbrekker han Faktisk.no

KYNISK: Forsker Morten Bøås mener det er et kynisk spill å hente noen få fra en bestemt leir. Foto: NRK

– Nå holder du opp

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharkhani sa at partiet ønsket å imot inntil 500. Men på gjentatte spørsmål fra programleder var ikke Aps talsmann like tydelig på om han ville faktisk hente dem fra Moria-leiren.

– Det vi har sagt er at sammen med FN ønsker vi å hjelpe Moria og hjelpe Hellas. I tillegg til å sikre 500 ekstra kvoteflyktninger, må vi heller ikke redusere den støtten ved å redusere antallet kvoteflyktninger andre steder, sa Gharakhani.

Les også: Flertall sier de vil hente flere asylsøkere fra Hellas

– Det er ikke bare jeg som har problemer med å forstå hva Arbeiderpartiet mener. Flere av dine partifeller har bedt deg være helt tydelig at dere vil hente 500 fra Moria - er det det du vil? Spurte Solvang tilbake.

IKKE TYDELIG: Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharakhani ble gjentatte ganger beskyldt for å dobbeltkommunisere, da han ikke var tydelig på om Ap ønsket å hente asylsøkere fra Moria-leiren. Foto: NRK

– Ja, altså, vårt handlingsrom er 500.

– Fra Moria? spurte Solvang.

– Det vi har sagt er at det er jo litt spesielt om Arbeiderpartiet skal være de som peker ut et tall. Vi ønsker å bruke FN, som har best ekspertise på dette, sa Gharakhani.

Etter gjentatte forsøk fra programlederen for å få klarhet i hva Arbeiderpartiet mente, tordnet han:

– Nei nå holder du opp!

Les mer: Slik skal de 50 flyktningene hentes fra Hellas til Norge

Flere ganger hevdet programlederen at Ap-politikeren dobbeltkommuniserte. Da Gharakhani nektet for det, insisterte programlederen.

MDG-politiker Une Bastholm var imidlertid krystallklar. Hun ville ta imot 1500 fra Moria-leiren.

– Det ligner på tallene vi tok imot fra Hellas og Italia i 2016, etter krisen i Middelhavet. Det er også tenk på et tall, det har du helt rett i. Det er forskjell her. Vi står og snakker om tall. Men det er snakk om mennesker. Vi står i Norge, som er et rikt land, med masse kapasitet, sa Bastholm.

Les også: Fredrik Solvang beklager Gahr Støre-spørsmål: - Det bare glapp ut

Seniorforsker Bøås mente på den andre siden at det var dypt problematisk at politikerne plukker ut enkelte fra en bestemt leir i vårt nærområde.

– De er veldig synlige, og i et land som nordmenn har et forhold til. Men så er mengder av flyktninger som forblir usynlige, sa Bøås under debatten.

Han mente debatten vil ende med noe «symboltungt» som ikke har noen betydning i det store bildet.