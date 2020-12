Fredrik Solvang åpner opp: – Det er altoppslukende

NRK-programlederen letter på sløret.

Etter Fredrik Solvang tok over som programleder for NRK Debatten, har han blitt et stadig mer kjent ansikt. Med skarpe debatter og en annerledes journalistisk stil har han skapt temperatur - og debatter om hans stil på TV-skjermen.

Til Nettavisen åpner han opp om hvordan det er med alt personfokuset, hvorfor han verner om privatlivet, og hvordan han gjerne kunne tenke seg en mer anonym tilværelse. Se intervjuet øverst i saken!

Les mer Startet underskriftskampanje for Fredrik Solvang etter Nettavisen-intervju

Les mer NRK-sjefene har satt foten ned for Fredrik Solvang: - Jeg er ikke enig

Les mer Fredrik Solvang fyrer løs mot Bent Høie: – Da har han all makt, da

Reklame Startet julen med å vinne i Eurojackpot