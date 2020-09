Fredrik Solvang beklager Gahr Støre-spørsmål: - Det bare glapp ut

NRK-debattlederen innrømmer at han kunne spart seg «bla-bla-spørmålet».

Mandag var det debatt på NRK1 om minstepensjonister under tittelen «Trygdeoppgjøret», der temaet var «minstepensjonistene våre», som etter et langt liv belønnes med utbetalinger på mindre enn 200.000 kroner i året.

«En million pensjonister får for femte gang på seks år negativ kjøpekraft. Er det takken for at de har stått i arbeid i alle år og bygd dette landet?», ble det spurt i forkant av debatten.

Helhetlig



En av de som deltok på debatten var Ap-leder Jonas Gahr Støre. På et tidspunkt sa partilederen at man måtte ta «en helhetlig gjennomgang» av problemet med minstepensjonister.

- Mange kan komme i en situasjon der de kan miste andre rettigheter som bostøtte og så videre så det er viktig å se på helheten i disse menneskenes situasjon. Unge mennesker kan snu seg rundt og tilpasse deg. Det kan ikke eldre mennesker, sa Støre.

Deretter spurte Solvang:

- Tror du ikke at en minstepensjonist som sitter og hører på dette nå bare tenker «bla-bla-bla»?

- Jeg har vært veldig tydelig på at denne gruppen mennesker må ha et ordentlig grep for at de ikke skal komme i en varig fattigdomsfelle, svarte Støre.

Du kan se hele opptrinnet i videoen over.

Beklager



På Twitter mandag kveld beklager imidlertid Solvang spørmålet til Støre.

«Jeg kunne spart meg bla-bla-spørsmålet i #nrkdebatt. Angrer litt på det, det glapp ut. Sorry,@jonasgahrstore», skriver Solvang.

I Twitter-tråden utdyper Solvang selvkritikken med å skrive at spørsmålet var «veldig strengt».

Støre har inn så lenge ikke besvart Solvangs tweet.

SIAN-kritikk



Det er forøvrig ikke lenge siden NRK-debattlederen var i hardt vær sist. Så sent som ikke forrige uke ble Solvang kritisert for å ha invitert islamkritiske SIAN inn i debattstudioet.

