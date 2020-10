Fredrik Solvang fyrer løs mot Bent Høie: – Da har han all makt, da

– Han behandler meg som en politisk aktør, sier Fredrik Solvang.

– Hvis dette er standarden, betyr det at Bent Høie får all makt, sier NRK-programleder Fredrik Solvang.

Tirsdag var nye koronarestriksjoner temaet for NRK Debatten. Men da programleder Fredrik Solvang stilte spørsmål om det faglige grunnlaget for munnbindpåbud, kokte det over for helseminister Bent Høie.

Amper stemning

I et spørsmål rettet til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), sier Solvang:

– FHI sier faktisk at det er svakt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind.

Da tok helseminister Bent Høie ordet:

– Dette er veldig viktig for meg å understreke, for folk kan få et annet inntrykk når de hørte på deg nå. Folkehelseinstituttet har anbefalt alle de munnbindrådene og reglene i Oslo som gjelder nå, sier Høie.

AMPERT: Helseministeren likte ikke at Solvang stilte spørsmål om det faglige grunnlaget for munnbind-påbud. Foto: NRK

– De sier at det er svakt vitenskapelig grunnlag. Jeg snakket med dem i dag, svarer Solvang.

– Fredrik, du kan ikke skape usikkerhet om dette. Dette er alvorlige spørsmål. Folkehelseinstituttet står bak alle munnbindreglene i Oslo. Punktum, sier Høie.

– Men de sier at det er svakt vitenskapelig grunnlag, gjentar Solvang.

– Du må ikke skape inntrykk av at de reglene ikke er anbefalt av Folkehelseinstituttet, sier Høie.

– Du må ikke late som at forskere i hele verden er enige om munnbind, skyter Solvang inn, før Høie avbryter og gjentar:

– Det er utrolig viktig at du ikke skaper inntrykk av Folkehelseinstituttet ikke anbefaler disse tiltakene i Oslo.

Steile fronter

Det har vært mye debatt i sosiale medier om utvekslingen. Solvang mener det var helt riktig å stille spørsmålet, og mener Høies svar er en uting.

– Hva var din reaksjon da Høie gikk så hardt ut mot deg?

– Det er fint at toppolitikere viser følelser. Når det gjelder det han sa svarer han på spørsmålet med at jeg «sår tvil» ved å stille spørsmålet i det hele tatt. Som journalist er jeg grunnleggende uenig i at jeg skal ta det hensynet, sier Solvang til Nettavisen.

Han peker på at smittevernloven er tydelig på at inngripende tiltak overfor folk må ha faglig begrunnelse.

– Hele mitt intervju handlet om hva som er det faglige grunnlaget. Det er ikke noen tvil om at FHI helt frem til nå først har vært imot munnbind, og deretter gått over til å ikke gi noen anbefaling. Det kan man gå inn på FHIs nettsider å lese selv, sier Solvang.

For å sette dette i perspektiv siterer Solvang FHIs utregning, som viser at hvis det er 100 nye smittetilfeller i uken, må 200.000 nordmenn bruke munnbind i samfunnet for å forebygge ett nytt smittetilfelle.

– Men Høie mener dette er et for alvorlig spørsmål?

– Da har han all makt, da. Da bestemmer Bent Høie hva som til enhver tid er tilrådelig. Hvilke andre koronatiltak kan vi ikke stille spørsmål om? Hvilke andre deler av hans eller regjeringens politikk kan vi ikke stille spørsmål om?

Med en slik standard mener Solvang det blir umulig å diskutere prioriteringer i helsevesenet - hvor nær sagt alt handler om liv og død i en eller annen grad.

– Det jeg reagerer mest på er at Høie ved å svare på den måten nører opp under en forestilling om at en programleder i NRK er en politisk aktør. Jeg har ingen mening om munnbind. Jeg stiller bare spørsmål fordi jeg har registrert at mange har stilt spørsmål - deriblant FHI, sier Solvang.

– Har du opplevd noe lignende før?

– Under hele korona må jeg vel innrømme at jeg kjenner det er andre regler hvilke temaer, deltagere og hvilke spørsmål man kan bringe til torgs. Det forstår jeg veldig godt. Kanskje er det fordi NRK er en allmennkringkaster. Mange oppfatter det som om NRK skal støtte opp under myndighetens valgte strategi, sier han.

– Men da er dere jo ikke et mediehus?

– Det er et dilemma. Vi har tatt mye hensyn. Det har føltes for tidlig, eller feil. Men dette mener jeg var så uskyldig. Det er munnbind, for pokker. Det er et av mange tiltak. Men samtidig et av tiltakene med dårligst faglig grunnlag, og mest inngripende for enkeltindivider.

Bruken av munnbind kan også være langt mer intrikat enn det de fleste tror.

– FHI ga meg eksempler. Hvis man sitter på restaurant og skal ta på seg munnbind for å gå på do, må du først sprite hendene og kun ta på strikken. Munnbindet må komme fra en ren pose. Også må du kaste det etterpå. Du kan ikke legge det i vesken eller i lommen. Jeg er spent på om folk faktisk kommer til å gjøre dette, sier han.

– Ved å ikke gjøre det på riktig måte svekker det munnbindets effekt. Dette er jo grunnen til at FHI har vært skeptisk til bruk av munnbind. I et laboratorium kan du teste effekten, men i hverdagslivet til travle mennesker, så aner man ikke. Alt avhenger av hvordan du bruker munnbindet, sier Solvang.

– Viktig å si klart ifra

Helseminister Bent Høie mener premisset i spørsmålet fra Solvang var feil, og at det var viktig å si ifra.

– Er det ikke problematisk at et regjeringsmedlem angriper en journalists spørsmål om noe så sentralt i regjeringens politikk?

– Åpenhet og tilgjengelighet bidrar til et godt ordskifte og fortsatt høy oppslutning i befolkningen rundt koronatiltakene. Det er svært viktig at journalister stiller kritiske spørsmål. Men når premisset for spørsmålet er feil, er det viktig å si klart ifra, skriver Høie i en e-post til Nettavisen.

– Solvang skapte et inntrykk av at FHI var mot munnbindreglene Oslo kommune har innført. Derfor var det viktig for meg å korrigere Solvang, og opplyse om at FHI støtter bruken av munnbind i de situasjonene der Oslo har innført munnbindregler, forklarer han.