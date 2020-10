Fredrik Solvang overrasket alle: Tok en Trump-vri

NRK-programleder Fredrik Solvang måtte torsdag kveld konkurrere med landskampen. Da dro han frem en amerikansk vri.

Torsdag kveld var det tid for toppduell mellom statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre. Samtidig foregikk det landskamp.

Det var ikke innholdet som skapte mest engasjement, men heller formatet. For Solvang hadde kopiert formatet fra den første debatten mellom Donald Trump og Joe Biden, som var preget av avbrytelser og rot.

Se video av det nye formatet øverst i saken.

«Satser på at Haaland er ferdig med hattrickene sine når klokka er 21.20 sånn at du like gjerne kan bytte kanal. #nrkdebatt» skrev Solvang på Twitter forut for debatten.

Den amerikanske debatten hadde teksten fra uavhengighetserklæringen i bakgrunnen for debattantene. På NRK ble det riksvåpenet.

KJENT FORMAT: Det var ikke store ulikheter mellom NRKs kopi av den amerikanske presidentdebatten. Bare litt færre avbrytelser og mindre rot. Foto: NRK

Heftig aldersforskjell

Det var også en annen tydelig forskjell mellom norsk og amerikansk politikk. Mens den amerikanske presidentdebatten ble moderert av Chris Wallace (72) med debattantene Donald Trump (74) og Joe Biden (77) ga det en samlet alder på scenen på 223 år.

I Norge var det Jonas Gahr Støre (60) som var eldst på scenen. Han er imidlertid 17 år yngre enn Biden. Erna Solberg er 59 år, og Fredrik Solvang er 43. Det gir en samlet alder på scenen på 162 år.

USA: Sånn så det ut da Trump møtte Biden til en av tre amerikanske presidentdueller. Foto: Brian Snyder (Reuters)

De første temaene i den USA-inspirerte debatten var ulikhet og skattepolitikk.

På Twitter var det hyllest å spore for formatet, som var preget av hurtighet, skarpe spørsmål og utveksling mellom Støre og Solberg.

Med en gang avbrytelsene begynte å ta over debatten mellom Støre og Solberg, strammet Solvang til stemmen og sa: «Erna Solberg og Jonas Gahr Støre».

Da ble det stille. Alle smilte, og Støre sa: – Vi respekterer ordstyreren.