Fredrik Solvang slår tilbake: Ber kritikere mimre til sendinger fra 90-tallet

– Dere som krever at NRK debatt kun skal invitere betalte aktører fra partier og organisasjoner, kan mimre til opptak av TV-debatter fra 90-tallet, skriver Solvang på Twitter.

Det var steile fronter tirsdag kveld da NRK debatten hadde busstreiken som tema. Streikeforkjemperne forsvarte retten til bussjåfører å streike for bedre lønn, mens kritikerne påpekte at dette foregår midt i en pandemi - og kan føre til økt smitte ved at det er stappfullt på kollektivtrafikken.

I etterkant av debatten har Solvang fått kritikk for at en sykepleier som var kritisk til busstreiken sa sin mening under sendingen. Flere brukere på Twitter skrev at det garantert er mange sykepleiere som støtter bussjåførenes streik.

– Streikeofre

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener mediene har konstruert konflikten, og har ringt en lang rekke sykepleiere bare for å finne én som er kritisk til streiken.

En annen kritiker skrev:

– Når man ikke representerer hverken arbeidsgiver eller forbund, men kun seg selv og sin mening, er det egentlig nok til å få være med på NRK Debatten i kraft av å være sykepleier?

– Vi kan ikke unnlate å rapportere om konsekvensene

Programleder Fredrik Solvang mener kritikken bommer fullstendig, og at det ikke bare skal være profesjonelle i studio.

– La meg presisere: Debatten kommer til å ville ha med vanlige folk som kun representerer seg selv, og som framfører meninger flere har. Dere som krever at NRK Debatten kun skal invitere betalte aktører fra partier og organisasjoner, kan mimre til opptak av TV-debatter fra 90-tallet, skriver han på Twitter.