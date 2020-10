Fredrik Solvang tar Facebook-grep: - Leit at det måtte bli sånn

Fredrik Solvang må gjøre helt om på Facebook-profilen sin.

Solvang har lenge brukt Facebook-profilen sin til kommunisere om Debatten på sin private facebook-side.

«Jeg har brukt Facebook til å promotere programmet, og dermed også åpnet for kommentarer om sakene vi tar opp», skriver han i et innlegg fredag ettermiddag.

Ekstraarbeid

Han sier imidlertid at det har ført til mye ekstraarbeid for han.

«Ofte har kommentarfeltet blitt brukt til å uttrykke politiske meninger og meninger om meg, veldig mange skriver også meldinger direkte til meg.

Jeg har ingen til å administrere denne kontoen for meg, jeg må gjøre alt selv, og nå har jeg innsett at jeg ikke har kapasitet til å styre denne side-sjappa i tillegg til jobben min», skriver han videre.

Derfor varsler nå at han vil forsøke å ta tilbake kontoen som sin egen. Det han vil dele vil være mer privat, og han kommer ikke til å dele noe særlig som angår Debatten der.

«Det kan hende det innebærer at jeg også vil definere tydeligere hva en venn på Facebook skal være».

Mulig løsning

Han sier at løsningen nå kan være en profesjonell Facebook-konto for offentlige personer, selv om han har vegret seg for det.

«Det er litt leit at det måtte bli slik, men takk til dere som har fulgt med så langt!», avslutter han.

I kommentarfeltet får NRK-debattlederen stor sympati.

«Ikke vanskelig å forstå», skriver en følger. «En høyst forståelig prioritering. Lykke til med de nyvalgte formater!», skriver en annen.

«Dette synes jeg er synd. Den jobben du (åpenbart frivillig) har gjort her har fungert som ypperlig formidling og utdyping av teamene i Debatten», skriver en tredje.