Fredriksen-døtrene og Nasjonalmuseet inngår millionsamarbeid

Kathrine og Cecilie Fredriksen, døtrene til skipsreder John Fredriksen, har inngått et samarbeid med Nasjonalmuseet verdt flere hundre millioner kroner.

Samarbeidet innebærer at partene etablerer en unik samling moderne kunst, flere store utstillinger og et forskningsprogram i det nye Nasjonalmuseet, som åpner ved Aker Brygge i Oslo i 2020, melder Aftenposten.

– Dette gir fantastiske muligheter og blir et betydelig løft for Nasjonalmuseet. Fredriksen-samarbeidet skal gi oss tilgang til en samling av nyere kunst i verdensklasse, en serie uforglemmelige utstillinger og satsing på forskning. Vi er utrolig glade for det store engasjementet familien viser, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

I 2020 åpnes det nye Nasjonalmuseet. Det ligger like ved Vestbanestasjonen mellom Aker Brygge og Rådhusplassen i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Langsiktig samarbeid

Avtalen strekker seg i første omgang i ti år.

– Gjennom et langsiktig samarbeid skal vi i fellesskap skape noe som er unikt for museet og som kan medvirke til internasjonal oppmerksomhet, fortsetter Hindsbo.

Allerede er verk fra blant annet Marlene Dumas, Agnes Martin, Philip Guston, Eva Hesse, Kerry James Marshall, Yayoi Kusama, Lynette Yiadom-Boakye, Julie Mehretu og Bruce Nauman kjøpt inn.

Eget Fredriksen-rom

Den aktuelle samlingen eies av Fredriksen-familien, men gjøres tilgjengelig for museet gjennom langtidslån. Kunsten stilles ut i et rom som får navn etter Fredriksen-tvillingenes mor Inger Katharina Astrup Fredriksen. Hun døde i 2006.

– Dette er morsarven vår. Det vi nå gjør, er en forlengelse av gode barndomsminner og et ønske om at flere unge skal få oppleve hva kunst kan bety, skriver Cecilie Fredriksen i en epost til Aftenposten.

I 2018 hadde Nasjonalmuseets et innkjøpsbudsjett på omtrent ni millioner kroner.

