Fredriksen vil bygge verdens største trehotell på Aker Brygge

John Fredriksen er klar for å bla opp flere milliarder for å sikre seg selve indrefileten av en tomt, midt på Aker Brygge.

John Fredriksens selskap Norwegian Property skal bygge verdens største trehotell på Aker Brygge. Kongressenteret skal ha plass til 3.000 mennesker.

– Oslo trenger et internasjonalt og stort kongressenter. Vi har kapasitet til omtrent 1.000 mennesker, men over det er det nesten ingenting, sier Knut Yngve Larsen som er utviklingssjef for selskapet.

De er i gang med gigantiske planer for den såkalte Trekanttomten på Aker Brygge. Den er bredt ansett for å være en av Oslos mest attraktive tomter.

Selskapet har ikke kjøpt tomten enda, og ikke fått den ferdig regulert av etaten. Men dette vil komme på plass, og selskapet er klar for å grave dypt i lommeboka.

INDREFILET: Trekanttomta er ikke utviklet, og ligger midt mellom Aker Brygge og det nye Nasjonalmuseet som bygges. Foto: Google Maps

– Innertier

– Beliggenheten er rett og slett innertier, sier Larsen til Nettavisen Økonomi.

Og mye tyder på at han har rett. Eiendommen er midt på Aker Brygge, og har kort avstand til det aller meste av både kollektivtrafikk og mer til. Det kryr av mennesker i området.

Selskapet fremhever at det nye bygget skal ha et så lavt klimaavtrykk som overhodet mulig. De skal bruke resirkulerte materialer og tre for å bygge selve kongressenteret.

– Tre er veldig fint å bygge i, sier utviklingssjefen.

Ifølge deres presentasjon av bygget skal det kun ha 50 prosent av klimagassutslippene til et tradisjonelt bygg. Det skal komme kjøling og varme fra Oslofjorden, og det vil bli utstrakt brukt av solcellepaneler, resirkulerte materialer med lavt klimagassutslipp og grønne tak.

Flere milliarder

– Men dette må jo koste noe avsindig?

– Det blir flere milliarder. Men vi har ikke noe eksakt. Tomtekostnaden vil være betydelig, sier Larsen.

Målet for planen er å fjerne det som selskapet anser for å være et «hakk» i bybildet.

– Trekanttomten fremstår i dag som et «hakk» i bybildet, og det er svært viktig at utviklingen av tomten bidrart til Oslos byutvikling ved å binde sammen leddene i aksen fra Nationaltheatret stasjon, Victoria Terrasse og VIA til Aker Brygge, Thuvholmen og Filipstad, forteller selskapet i en pressemelding.