Fredriksens milliardformue skrumper kraftig inn

Kollaps for flere av selskapene Fredriksen eier har gitt et gigantisk milliardtap i 2020.

I slutten av 2019 var John Fredriksens børsnoterte aksjeposter samlet verdt over 40 milliarder kroner. Selskapenes verdier hadde økt med nesten sju milliarder kroner.

I år har utviklingen vært mindre lystig. Ifølge beregninger gjort av Finansavisen har verdien av aksjene nå falt så mye som 11 milliarder kroner, til en samlet verdi av «bare» 29 milliarder kroner.

Den rikeste nordmannen har likevel til salt i grøten. Kapital beregnet tidligere i høst Fredriksens nettoformue til 104 milliarder kroner. I tillegg til eierskapene i børsnoterte selskaper har Fredriksen-familien store investeringer i fond, eiendom og skip som eies privat, og betydelige midler i bankinnskudd og andre likvide plasseringer, skriver Finansavisen.

Total rederi-kollaps

Årsaken til det kraftige fallet ligger naturligvis i kursutviklingen for selskapene Fredriksen eier. Om lag 40 prosent av investeringene er i lakseindustrien.

Fredriksen skal ha tjent over 25 milliarder kroner på selskapet Mowi, der han ved inngangen til 2020 eide aksjer for over 17 milliarder kroner. Så langt i år har aksjeverdien av Mowi falt med over 31 prosent.

Enda verre er utviklingen for tankselskapet Frontline, som har falt over 50 prosent på Oslo Børs hittil i 2020. Rederiene Golden Ocean Group og Flex LNG er ned henholdsvis 36 og 28 prosent, mens riggselskapene har den aller verste utviklingen. Seadrill og Northern Drilling har falt med hele 90 og 80 prosent, skriver Finansavisen.