Fredriksens tankrederi etter angrepet: - Liten innvirkning

«Front Altair» kommer raskt tilbake i normal drift etter angrepet.

Tirsdag morgen publiserte tankrederiet Frontline sin rapport for andre kvartal av 2019. Milliardær John Fredriksen eier nær halvparten av rederiet gjennom selskapene Ship Finance og Hemen Holding.

Frontline registrerer et overskudd på 0,98 millioner dollar for andre kvartal i år - en stor forbedring fra tilsvarende resultat før skatt i fjor, da tankkjempen endte på minus 22,6 millioner dollar.

Omsetningen på 193 millioner dollar er også 26 millioner bedre enn i 2. kvartal i fjor. Mens fjorårets driftsresultat for andre kvartal endte på minus 1 millioner dollar, endte tilsvarende resultat i år på 26,8 millioner i pluss.

Front Altair tilbake mot slutten av året

I juni ble et av skipene til Frontline rammet av et angrep i Omanbukten. Mannskapet på tankskipet «Front Altair» sendte ut nødsignaler etter eksplosjoner på skipet, samt på den japanske tankeren «Kokuka Courageous». USA la skylden på Iran, som avviste anklagene.

- Front Altair blir nå reparert, og forventes å komme tilbake til normal drift igjen i løpet av fjerde kvartal i 2019. Selskapets moderne skip er designet for å stå i mot slike katastrofale hendelser for å kunne ivareta sikkerheten til mannskap og skipslast, skriver selskapet i sin rapport for 2. kvartal.

Tankskipselskapet skriver at skipet var forsikret og at selskapet var beredt for denne typen hendelser.

- Innvirkningen etter hendelsen på resultatet av operasjonen og vår finansielle posisjon er forventet å være liten, skriver selskapet i rapporten.

Anbefalte å kjøpe Frontline-aksjer

Mandag ettermiddag anbefalte analytikerne i Investtech å kjøpe aksjer i Frontline.

- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Frontline og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har nylig brutt motstanden ved 68 kroner. Dette åpner for videre oppgang, og det ligger nå støtte ved dette nivået. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Selskapet presenterer kvartalstallene 27. august. Forsiktige investorer bør avvente resultatet. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.