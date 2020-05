Fremskrittspartiet og de rødgrønne er firerbanden som styrer norsk politikk

Fremskrittspartiet var lei av det grå og kjedelige i regjeringen, og har valgt de rødgrønne i flere saker.

De første dagene etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen, så det ut til å være en taktisk smart manøver. Hvis man kun så på meningsmålingene, så spratt partiet opp i 15 prosent og kunne slippe partiets ville hester ut på vårbeitet.

Så kom koronaepidemien, og tidligere finansminister Siv Jensen måtte finne seg i å stille i andre rekke. Statsminister Erna Solberg fikk rekordaktig oppslutning og stor tillit for håndteringen. Og Fremskrittspartiet dalte på målingene til under 10 prosent på enkelte målinger.

Grått ble helsvart.

Les mer på Pollofpolls: Hvor er Siv Jensens velgere?

Men så kom bioteknologiloven, langtidsplanen for Forsvaret og domstolreformen. I den siste saken allierte Frp seg med de rødgrønne og stemte ned en reform som ville spart skattebetalerne for to milliarder kroner. Firerbanden har talt*).

- I tillegg har opposisjonen sørget for å pusse på med flere krisemilliarder, skriver kommentator Kjell Werner i Dagsavisen, og legger til: - Frp-leder Siv Jensen klarer ikke å holde styr på alle de løse kanonene i partiet.

FIRERBANDEN HAR FLERTALL: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV har tilsammen 106 innvalgte representanter og rent flertall på Stortinget. Foto: Stortinget.no

Løse kanoner eller ei - det som er et faktum er at «firerbanden» har et rent flertall på Stortinget. Pollofposs analytiker Johan Giertsen peker på Fremskrittspartiets største utfordring, og det er å tette lekkasjen til Senterpartiet. Rundt 45.000 av Frps velgere ved forrige valg sier at de vil stemme Senterpartiet, ifølge hans studie av gallupenes bakgrunnstall.

Samtidig er partiet i en kattepine etter seks år med Siv Jensen som ansvarlig statsråd for de norske finansene. Men den ansvarligheten er det vanskelig å se. For bare noen dager siden var SV og Fremskrittspartiet sammen om å stemme for den økonomisk vanvittige planen om å bygge Nord-Norge-banen til over 100 milliarder kroner.

«Et historisk svik» svarte de to populistiske partiene da flertallet på Stortinget, inklusivt Arbeiderpartiet, stemte ned det rekorddyre luftslottet.

Stortinget er nå i innspurten til revidert nasjonalbudsjett, og i det fjerne - over koronasommeren - ligger statbudsjettet for valgåret 2021. Skattebetalerne må sette sin lit til at Arbeiderpartiet og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre holder igjen. Hvis ikke blir det dyrt.

I norsk politikk føles det som en evighet siden januar, da Fremskrittspartiet satt i regjering. Koronakrisen har plassert Erna Solberg og Bent Høie i flomlyset, mens Siv Jensen har kommet inn på scenen de gangene hun har allierte seg med firerbanden og gitt sine tidligere regjeringskolleger politiske nederlag.

Det er vanskelig å se den politiske linjen og strategien som ligger bak. De fire borgerlige partiene hadde flertall når de holdt sammen. Fremover vil alle de fire partiene tape hjertesaker, slik KrF opplevde i saken om bioteknologisaken. Beslutningen om å hente barn fra Moria-leiren er et klart signal til Fremskrittspartiet at de også vil tape saker fremover.

Tidligere statsminister Jan P. Syse sa en gang: «Vi må henge sammen. Hvis ikke blir vi hengt hver for oss».

PS! Hva mener du? Var det lurt av Fremskrittspartiet å gå ut av regjering og stemme sammen med de rødgrønne i enkelte saker? Skriv et leserbrev!

*) Firerbanden er et vittig, men drygt kallenavn på den nye politiske allisen. De historisk interesserte husker at Firerbanden var historisk navnet til de fire lederne for den ultraradikale fraksjonen i Kinas kommunistparti under kulturrevolusjonen, med Mao Zedongs kone Jiang Qing som anfører. De fikk mye makt, men det gikk galt etterhvert (uten sammenligning forøvrig).