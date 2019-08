Frøya kommune gjør nytt forsøk på å stanse vindkraftutbygging

Kommunen går i dialog med salmargründer Gustav Witzøe for å se om det er mulig å kjøpe vindkraftkonsesjonen på øya.

FRØYA (Nettavisen Økonomi): Det ble konklusjonen etter at politikerne hadde sittet bak lukkede dører i tre kvarter og diskutert saken mandag ettermiddag.

Rådmannen får i oppdrag å kalle inn salmargründer Gustav Witzøe til et møte snarest. Målet er å undersøke om det er mulighet å kjøpe Trønderenergi og Stadtwerke München ut av vindkraftprosjektet på øya.

Det var før helgen at frøya.no skrev at laksegründeren vil være villig til å bidra til å kjøpe energiselskapene ut av prosjektet.

- Jeg skal være med å bidra om utbyggerne går med på et «frikjøp», uten «umulige» krav som sist, sier Witzøe til froya.no.

Spleiselag

Han understreket at han ville være med på et spleiselag og at det ville være naturlig at kommunen deltar. Svaret fikk han altså mandag.

I mellomtiden har Adresseavisen snakket med Christian Vogt i Stadtwerke München som eier 70 prosent av prosjektet på Frøya.

Han har tidligere sagt at han selskapet vil bygge på Frøya uansett, men nå er han litt mer åpen for andre løsninger.

- Hvis det skulle bli aktuelt å trekke oss ut, skal vi ha pengene vi har satset tilbake. Men vi er en by som har et mål om å produsere like mye fornybar energi som Münchens innbyggere forbruker, og hvis vi skal oppgi Frøya-utbyggingen, må vi ha et alternativ som gir oss 60 megawatt slik som Frøya-anlegget er ment å gjøre, sier han til Adresseavisen.

Stor lokal motstand

Dermed blir det en ny runde i den betente vindkraftsaken ytterst i havgapet langs trøndelagskysten. Etter at kommunestyret i april tok hensyn til en lokal folkeavstemning, og nektet Trønderenergi å bygge anlegget.

Trønderenergi klaget inn vedtaket, og rett før sommeren bestemte kommunal- og moderniseringsdepartementet at vindkraftverket kunne bygges.

Byggingen av kraftverket har møtt stor motstand lokalt. I en folkeavstemning tidligere i år, stemte 80 prosent mot bygging.