Frp åpner for at staten kjøper seg inn kriserammede selskaper

Fremskrittspartiet ønsker at staten kjøper seg inn i norskeide selskaper for å få dem gjennom koronakrisen, melder TV 2.

– Vi ser nå at mange bedrifter sliter og hvis dette vil vare over lang tid, vil det kunne bety at en del bedrifter får store problem. Da er det viktig for Frp å signalisere at vi vil bidra til at særskilt viktige selskaper for Norge skal være på norske hender og ikke bli kjøpt opp av utenlandsk kapital, sier partiets nestleder Sylvi Listhaug til kanalen.

TV 2 erfarer at de andre opposisjonspartiene er kritiske til at staten kjøper seg inn i selskaper som for eksempel Norwegian, som er hardt rammet av koronakrisen.

Listhaug sier at staten ikke skal være i selskapene over tid, men selge seg ut når koronakrisen er over.

