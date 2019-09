Frp etter klimautspillet til Gates: - Han er en av oss

Frps energipolitiske talsperson hyller Bill Gates som en ekte Frp-er.

- Nedsalget av fossil-investeringer har sannsynligvis redusert utslippene med omtrent null tonn, sier Bill Gates i en uttalelse til Financial Times.

Ifølge Gates gir investeringer i ny teknologi som bidrar til direkte utslippskutt vesentlig mer mening.

- Nedsalget, til dags dato, har sannsynligvis redusert utslippene med omtrent null tonn. Det er ikke slik at man har kapital-sultet menneskene som lager stål og bensin. Jeg kjenner ikke mekanismen der avhending forhindrer at utslippene går opp hvert år, utdyper Gates i intervjuet.

Verdens nest rikeste mann mener klimaaktivistene burde rette seg inn mot disruptiv teknologi, som kan redusere karbonutslippene og hjelpe mennesker med å tilpasse seg en stadig varmere verden.

- Bill Gates kunne ha vært Frp-politiker

Utspillet til Gates er som musikk i ørene til Frp.

- I denne saken ser det ut til at Bill Gates kunne ha vært Frp-politiker. Han støtter budskapet vi har forkynt lenge, nemlig at det ikke er kutt i fossile energikilder som løser klimautfordringene, men tilpasninger, kapital og teknologutvinninger som bringer oss videre, sier Halleland til Nettavisen Økonomi.

- Jeg mener det er grunnleggende feilslutninger i resonnementet til de som ønsker å løse klimautfordringer ved å avvikle norsk petroleumsindustri. Ikke bare er disse villige til å ofre hundretusener av norske arbeidsplasser og velferd, men de fjerner også all den nødvendige kapitalen og teknologiske nyvinning som den norske petroleumsnæringen bidrar med inn i overgangen til lavutslippssamfunnet. For Frp er det derfor viktig at vi ivaretar den norske petroleumssektoren, ikke bare fordi den fungerer som en garantist for fremtidig velferd, men også fordi den er vårt viktigste bidrag til Parisavtalen, sier Halleland.

Lan Marie Berg satte fyr på debatten om norsk oljeindustri



Oljebransjens fremtid i Norge er på dagsorden som aldri før, og det heteste debattemaet i dagene etter kommunevalget 9. september. Miljøpartiet De Grønnes Oslo-profil Lan Marie Berg sa etter valgtriumfen at oljebransjen har grunn til å skjelve i buksene med den grønne bølger som skyller over Norge.

- Det er to grupper som skjelver litt ekstra nå, den ene er oljelobbyen som innser at tiden da det var greit på å ødelegge fremtida vår snart er forbi. Den andre gruppen er er utdaterte politikere som i årevis har feiga ut og sovet i timen i 30 år, sa hun fra talerstolen.

Bergs uttalelser fikk en rekke oljetopper til å tenne på alle plugger.

- Uten olje blir det helt annerledes å bo i Norge. Uten olje blir Norge som Litauen. De kan ta seg en tur dit og se hvordan folk har det der, fnyste kjendisinvestoren Øystein Stray Spetalen da Nettavisen møtte ham på Pareto-konferansen bare dager etter valget.

Oljefondet solgte



I mars rådet regjeringen Oljefondet å selge noen oljeaksjer, og fulgte dermed delvis rådet til Norges Bank om å kvitte seg med alle oljeaksjene. Da regjeringen la fram sitt syn på saken begrenset finansminister Siv Jensen seg til å anbefale å ta ut såkalte oppstrømsselskaper fra porteføljen.

- Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sa Jensen i en uttalelse.