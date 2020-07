Frp flørter med Jan Bøhler: – Han er hjertelig velkommen

Frp inviterer Ap-politiker Jan Bøhler inn i varmen. – Hyggelig med ros, svarer Bøhler.

Den velkjente Ap-høvdingen Jan Bøhler kom med sjokkbeskjeden for kort tid siden. Han ville ikke søke gjenvalg til stortinget grunnet bakvasking og interne stridigheter i Arbeiderpartiet.

– Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skrev Bøhler på sin Facebook-side i juli.

Beskjeden vakte mye engasjement, og i etterkant er det opprettet en egen Facebook-gruppe med 4.400 medlemmer som ønsker Jan Bøhler på Stortinget. Mange av dem er utenfor Arbeiderpartiet.

– Vi som har initiert denne gruppa, mener at Arbeiderbevegelsen ikke har råd til å miste han nå. Ap-sjela trenger Jan og flere politikere som han, skriver gruppen.

Inviterer Bøhler

Nå får Bøhler en varm invitasjon fra uventet hold.

– Det er trist at en så dyktig politiker som Jan Bøhler skvises ut av eget parti. Jan står på for vanlige folk, og tør å stille ubehagelige spørsmål rundt innvandring og integrering. Dette er kvaliteter som gjør at Bøhler er hjertelig velkommen i Frp, sier Frp-toppen Erlend Wiborg.

HYLLEST: Frp-topp Erlend Wiborg gir Ap-representant Jan Bøhler hyllest for å tørre å ta opp ubehagelige saker om innvandring- og integrering. Foto: Bjørn Inge Bergestuen (Frp.no)

Han har ikke annet enn lovord om den politiske rivalen.

– På tross av konstant motarbeidelse av Ap-ledelsen og manglende gjennomslag i eget parti, har Bøhler aldri sluttet å stille vanskelige spørsmål og være en fantastisk representant for Groruddalen. Det står respekt av en politiker og person som tør å stå opp for egne synspunkter, sier Wiborg til Nettavisen.

Frp-toppen legger skylden på de innvandringsliberale i ungdomsorganisasjonen AUF og Støre-fløyens manglende rom for andre stemmer i partiet.

– Det er trist for Arbeiderpartiet, og det er negativt for landet. Jeg tror både ledelsen i Oslo Ap og Jonas Gahr Støre hadde hatt godt av å være mer i Groruddalen og mindre på Youngstorget, sier Wiborg.

– Hyggelig

Ap-representant Jan Bøhler sier umiddelbart at han takker for hyggelige ord og ros, og understreker at han alltid vil samarbeide tverrpolitisk.

– Men jeg står for sosialdemokratiske grunnverdier som jeg tror er avgjørende for å holde sammen og holde orden på samfunnet vårt. Frps liberalistiske verdier stemmer ikke med mitt ståsted, sier Bøhler til Nettavisen.

HYGGELIG: Ap-politiker Jan Bøhler synes det er hyggelig med lovord og ros, men avviser å bytte parti. Foto: Magnus Blaker

Han understreker samtidig at han alltid har ivret etter å samarbeide med dem, men synes Frp har vært altfor slappe i regjering.

– Jeg var heller ikke fornøyd med Frps innsats i de seks og et halvt årene de hadde justisministeren. Det ble som regel at man skulle se på og vurdere ting. Det ble gjennomført altfor få av tiltakene som trengs mot ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, sier Bøhler.

Men Wiborg gir seg ikke med det.

– Jeg har forståelse for at han må svare slik så lenge han er stortingsrepresentant for Ap. I likhet med Bøhler kunne jeg også ønske at Frp hadde fått enda større gjennomslag for vår innvandrings- og justispolitikk, sier Wiborg.

Den senere tiden har det ikke vært bare Bøhler som har sagt han ikke ønsker gjenvalg. Andre Ap-politikere som Marianne Martinsen og Jette Christensen har begge blitt beskrevet som «gullrekka» av partileder Jonas Gahr Støre - men velger nå å trekke seg ut av politikken. Mye av grunnen skal være partiets håndtering av Trond Giske-saken.

Det vakte oppsikt da Jonas Gahr Støre sa Martinsen og Christensen burde være takknemlige, og ønsket ikke å utelukke Trond Giske som statsråd i en eventuell Ap-regjering