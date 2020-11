Frp foreslår 500 mill. til vei i Oslo: – Alle trafikanter må få gode forhold, ikke bare dem som stemmer MDG

Veiene i Oslo forfaller, og vedlikeholdsetterslepet vokser. Nå foreslår Oslo Frp å sette av 500 millioner kroner til å fikse veiene.

«28 prosent av veiene i Oslo kommune har et oppgraderingsbehov og det tyder på et behov for økt fokus på vedlikehold», skriver konsulentselskapet Multiconsult i en rapport fra 2018.

Tirsdag legger Oslo Frp frem sitt nye budsjettforslag for 2021. Det skiller seg skarpt fra byrådet, med en storsatsing på vei.

– Det er på høy tid. Vedlikeholdsetterslepet på veiene i Oslo er kommet ned i et så dypt dalføre at det begynner å bli kritisk. Etterslepet er på vel over to milliarder kroner, sier Lars Petter Solås, som er Frps finanspolitiske talsmann i byen.

– 99 prosent av bompengene går til alt annet enn vei

Partiet vil at det skal bli et eget prosjekt i budsjettet fra og med neste år.

– Det blir nesten som å bygge enkelte veier på nytt, fordi tilstanden er så dårlig enkelte steder, sier Solås.

Et eksempel er på Steinspranget på Lambertseter. Der er veiene fulle av hull.

– Vi vet at 99 prosent av bompengene går til alt annet enn vei. Da er det på tide at alle får nyte godt av pengene. De fancy sykkelveiløsningene som byrådet prioriterer kommer kun MDGs velgere til gode, sier Solås.

– Men er det ikke viktig å satse på sykkel for å få flere folk vekk fra bil?

– Alle i Oslo bør nyte godt av samferdselspolitikken. Trygge veier i boligområder kommer både bilister, syklister og andre til gode. Man kan spørre en syklist om hvor gøy det er å måtte veive mellom sprekker og hull i asfalten.

2,4 milliard i etterslep

Ifølge rapporten fra 2018 er etterslepet på veiene i Oslo på drøyt 2,4 milliarder kroner. I et brev fra Bymiljøetaten i forbindelse med neste års budsjett er det klart at veivedlikehold kan måtte settes helt på vent. Det kan også være nødvendig å stenge enkelte veier, på grunn av manglende vedlikehold. Forklaringen ligger i kuttene byrådet er nødt til å gjøre – blant annet på grunn av sviktende inntekter fra det kommunale selskapet Hafslund og ekstrautgifter i forbindelse med koronaviruset.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) avviser imidlertid at det vil bli såpass dramatisk.

– Vi skal sørge for at byen driftes på en forsvarlig måte selv om den økonomiske situasjonen er strammere nå. Det finnes fortsatt omtrent like mye midler til drift av belysningen i byen, men man har ikke satt av midler til å følge opp planen om etablering av ny belysning. Når det gjelder asfaltering så settes det av omtrent 50 millioner på driftsbudsjettet til dette neste år, omtrent på samme nivå som tidligere år. Det settes av noe mindre til fullstendige rehabiliteringer, men det er ikke nødvendigvis så dramatisk, sier Berg til Nettavisen.

Fremskrittspartiet på sin side mener det er kritiske forhold på veiene, og savner seg tilbake til et «asfaltfond» som de fikk etablert i samarbeid med de borgerlige partiene mange år siden.

– Uansett om du velger buss, sykkel, gange eller bil skal du ha vedlikeholdte og trygge veier. Vi vet det at boligveiene og alle de mindre veiene rundt om i byen brukes av både bilister, syklister og de som går. Dette er et tiltak som i alle høyeste grad kommer syklister til gode. Men vi mener alle trafikanter skal få gode forhold, og ikke bare de som stemmer på MDG, sier Solås.

