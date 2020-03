Frp foreslår gigantkutt i NRK for å redde mediebransjen

Koronaviruset har slukket lyset i annonsemarkedet. Frp foreslår å kutte kraftig i NRKs budsjetter for å dele ut til resten av Medie-Norge.

Konsekvensene av koronaviruset og myndighetenes tiltak har ført til kraftig inntektssvikt i norsk næringsliv.

På tross av at en rekke mediehus rapporterer kraftig økning i lesertallene, er det stadig færre bedrifter som tar seg råd til å kjøpe annonser.

Og det merkes i ulike mediehus, hvor stadig flere melder om permitteringer. Senest ute var regionavisen Nordlys som har permittert 11 ansatte.

Krever 1 milliard

Som respons på krisen i mediebransjen har Mediebedriftenes Landsforening (MBL) krevd en støttepakke på en milliard kroner for å hjelpe norske mediehus.

– Informasjonsbehovet i befolkningen har trolig aldri vært så stort, samtidig som vi ser en dramatisk nedgang i annonseinntektene til mediene. Denne dualiteten er kritisk for norske medier i en tid som denne, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Foreløpig har svaret fra kulturministeren vært å henvise til generelle ordninger for hele næringslivet - men han utelukker ikke noen egen pakke for mediebransjen.

– Nå må vi se hvordan alle disse tiltakene virker, før vi tar stilling til behovet for ytterligere tiltak, sa Abid Raja til Medier24.

Mener NRK må bli med på dugnad

Mediepolitisk talsperson Himanshu Gulati (Frp) har imidlertid en litt uortodoks løsning på mediekrisen. Han mener NRK bør bli med på en ekstraordinær dugnad og kutte i egne budsjetter for å dele ut til resten av medie-Norge.

KUTT: Frp-politikerne Silje Hjemdal og Himanshu Gulati vil at NRK skal kutte 200-300 millioner i budsjettene for å støtte resten av mediebransjen. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Et samlet medie-Norge, inkluder aviser, radiokanaler og andre opplever at annonseinntektene nesten er borte som følge av krisen. NRK er helt skjermet fra dette da de mottar all sin støtte fra skattebetalerne, samtidig som de også nyter godt av nedgangen i arbeidsgiveravgiften fra 14,1 til 10,1 prosent, sier Gulati til Nettavisen.

– Jeg oppfordrer derfor NRK til å vise solidaritet med resten av medie-Norge i denne tøffe situasjonen.

Gulati mener et kutt på mellom 200-300 millioner i NRK bør være mulig.

– NRK sitt budsjett er på omtrent seks milliarder kroner. En ekstraordinær dugnad for andre medier fra NRK sin side på 200-300 millioner kroner vil utgjøre mindre enn fem prosent av NRKs årlige budsjetter, sier Gulati.

Han påpeker at NRK nyter både godt av lavere arbeidsgiveravgift, men mener også NRK sannsynligvis har et underforbruk på reiseutgifter som følge av krisen.

– Er det ikke feil tidspunkt å svekke NRK på?

– NRK har et viktig samfunnsoppdrag, og den skattefinansierte støtten gir de en unik forutsigbarhet og trygghet konkurrenter som TV2, P4 eller lokalavisene bare kan drømme om. Jeg er trygg på at NRK ikke svekkes selv om de skulle vise en slik dugnadsånd i den kanskje mest ekstraordinære krisen i vår levetid, sier Gulati.

Kulturpolitisk talskvinne Silje Hjemdal i Frp sier seg enig med Gulati og forventer at NRK bidrar i denne krisesituasjonen.

– NRK er finansiert av skattepengene til folk flest. Frp forventer at de nå bidra ti len norske mediebransje som mange melder at nå sliter, sier hun.

På tidligere spørsmål om NRK vurderte permitteringer svarte markeds- og kommunikasjonsdirektør Christine Viland til Nettavisen at det var «ingen planer om permitteringer i NRK».

– Det gjør inntrykk på oss når våre kolleger i andre mediehus opplever stor usikkerhet, og vi håper situasjonen i markedet vil bedre seg raskt slik at vi opprettholder en sterk og bred mediebransje i Norge, sa Viland.

6,4 milliarder

Ifølge statsbudsjettet får NRK omtrent 6,4 milliarder kroner bevilget av Kulturdepartementet. Av dette er det 5,7 milliarder kroner satt inn for å dekke NRKs allmennkringkastingsvirksomhet.

For sammenligningens skyld har VG som er Norges største mediehus i antall lesere, omsetning på omtrent 1,6 milliarder kroner.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen avviser at NRK er «skjermet» for konsekvensene, og mener NRK har en spesiell rolle midt i en krisesituasjon.

– Vi forstår at det er mange av våre kollegaer i mediebransjen som nå har det svært tøft. Vi er alle tjent med en sterk og bred mediebransje i Norge, og vi håper derfor at situasjonen vil bedre seg raskt og at det iverksettes gode lindrende tiltak i mellomtiden, sier Gjermund Eriksen til Nettavisen, og fortsetter:

– NRKs drift er også påvirket av Korona-krisen og de omfattende nasjonale smittevernstiltakene. Samtidig har NRK også et særegent oppdrag og en beredskapsfunksjon i en krisesituasjon som denne. Vi leverer i dag en langt mer omfattende nyhetsproduksjon på alle våre plattformer.

Han peker på at NRK øker innsatsen overfor barn spesielt.

– Vi øker innsatsen overfor barna betydelig, med for eksempel skolefjernsyn, dialogprogrammer og Supernytt. Vi ønsker også så langt som mulig å opprettholde et tilbud innen aktuell underholdning, kultur og humor. En forutsigbar finansiering er vesentlig om vi skal opprettholde våre leveranser og vår evne til å levere på oppdraget, gjennom det som også er en svært utfordrende periode, sier han.