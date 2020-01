Frp forlater regjeringen og gir en jubeldag for mange i Venstre og Kristelig Folkeparti

Venstre og Kristelig Folkeparti får regjeringen de har ønsket seg lenge.

At Fremskrittspartiet trekker seg ut av regjeringen betyr at de tre andre partiene fortsetter med noen nye statsråder.

Om kort tid, kanskje allerede torsdag, trekker finansminister Siv Jensen og de andre Frp-statsrådene seg ut av regjeringen, og åpner døren for en blågrønn regjering under ledelse av Erna Solberg.

Dermed får Norge den regjeringen både Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad aller helst ønsker seg, med Fremskrittspartiet som en mer eller mindre motvillig støttespiller.

- Vi peker naturlig nok på Erna Solberg som statsminister, sa Siv Jensen på pressekonferansen der hun presenterte begrunnelsen for å trekke seg ut etter seks og et halvt år i regjering.

For mange i Venstre og Kristelig Folkeparti er dette jubeldagen de endelig får den borgerlige sentrumsregjeringen de har ønsket seg i over seks år.

- Jeg er stolt over det vi har fått til i regjering etter 40 år i opposisjon. Det var jeg som førte Fremskrittspartiet inn i regjering, og nå er det jeg som trekker partiet ut, sa Jensen.

Paradoksene står i kø i denne saken, og det mest ekstreme er at det ble en IS-kvinne som felte Fremskrittspartiets regjeringsdeltakelse.

Alle - også Frp - var enige om å hente hjem barna. Erna Solberg begrunnet beslutningen med at det ble et moralsk valg der risikoen kunne være at det hun kalte «den antatt syke» femåringen kunne dø. Dermed åpnet hun også for spekulasjoner om hvor syk gutten i realiteten er, og om det virkelig stod om liv.

Uansett så er Siv Jensen nøye med å understreke at saken om IS-kvinnen var dråpen som fikk begeret til å renne over, men at det kommer på toppen av en periode hvor regjeringen har vært grå, uten store seire for noen av partiene.

Det som skjer nå er at Frps syv statsråder går ut av regjeringen, og at partiet ikke føler seg forpliktet av Granavolden-plattformen, men sitt eget partiprogram. Partiet håper altså på å få alt de har forhandlet seg frem til, og litt mer.

STIVE SMIL: Granavolden Gjæstgiveri der forhandlingene foregikk. Fra venstre Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Erna Solberg vil utvide sin regjering med statsråder fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti og styre videre på Granavolden-plattformen. Mest sannsynlig betyr det at Fremskrittspartiet nå overtar rollen mellompartiene hadde i de førte fire årene med borgerlig regjering - altså konfrontasjoner i Stortinget fra tid til annen.

For mange i Venstre og Kristelig Folkeparti er dette en jubeldag da de endelig fikk den borgerlige sentrumsregjeringen de har ønsket seg i over seks år. Nå har de tre regjeringspartiene 18 måneder på seg til å gi hverandre klare politiske seire, og de vil slippe å bli konfrontert med regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet når valget nærmer seg.

Uten klimaskeptikere i regjeringen vil Venstre trolig kjøre hardt på varig vern av havområdene nær iskanten i Barentshavet Nord og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har større sjanser til å forene partiet nå som han sitter i en regjering uten Fremskrittspartiet.

Det blir også spennende å se hvor Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum beveger seg. Med et fristilt Fremskrittsparti blir det hardere kamp om å kritisere alt som er galt, og partiet har lange historiske linjer med samarbeid med Høyre og de borgerlige sentrumspartiene.

Faktisk er det ikke utenkelig at Fremskrittspartiets uttreden vil gi økt oppslutning for de borgerlige partiene. For et populistisk parti som Frp er det lettere å være i opposisjon enn å sitte med ansvar og det blir økt spillerom for en politiker som Sylvi Listhaug.

Men dette spillet begrenses av at mistillit mot regjeringen vil åpne for en rødgrønn regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister.

Det sitter langt inne, og det vet de tre gjenværende regjeringspartiene.

Derfor er det jubel i brede lag av Venstre og Kristelig Folkeparti i dag.

