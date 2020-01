Frp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet

Avtroppende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sagt at ingenting kan lenger stanse E18-prosjektet, men nå kan hans eget parti komme til å felle det.

– Frp er prinsipielt imot bompengefinansiering. Hvordan denne saken skal behandles vil vi komme tilbake til litt senere i stortingsbehandlingen, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen til Aftenposten.

Det var i desember Dale uttalte at ingen ting lenger kunne stanse E18-prosjektet, men da hadde regjeringen flertall på Stortinget. De trengte derfor ikke å ta hensyn til opposisjonen på Stortinget eller denne vårens forhandlinger om Oslopakke 3, der byrådet i Oslo og det nye flertallet i Viken ønsker å stanse eller endre prosjektet, skriver Aftenposten.

Mesteparten av nye E18 skal finansieres med bompenger, og fram til Frp kom i regjering i 2013 hadde partiet konsekvent stemt imot bompengeproposisjoner i Stortinget.

Samtidig som Frp kan vende tommelen ned, er fylkesrådet i Viken et skritt nærmere å realisere trusselen om å trekke lånegarantien. De har sendt et brev til transportkomiteen på Stortinget der de ber om å utsette behandlingen av bompengeproposisjonen for E18.

I brevet kommer det blant annet fram at utgiftene til E18 Lysaker-Asker kan bli høyere enn 40 milliarder, slik det tidligere er varslet, og dermed urealistisk høy brukerbetaling.