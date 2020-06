Frp-gjennomslag: Eldrepakke på 400 millioner og ingen utsettelse på kutt i eiendomsskatten

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er torsdag enige om en tiltakspakke på 400 millioner kroner for å hjelpe eldre som er rammet av koronapandemien.

Regjeringspartiene og Frp er enige om en avtale om revidert nasjonalbudsjett og nye krisetiltak på Stortinget.

– Eldre har blitt svært hardt rammet av koronapandemien. Mange har vært ensomme uten å kunne ha besøk av sine kjære og isolert hjemme uten mulighet til å være sammen med andre, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Nå får de en tiltakspakke på 400 millioner kroner, like mye som barn og unge får.

Ingen utsettelse

Frp har også fått gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt, som de foreslo i revidert nasjonalbudsjett.

Det sa Frp-nestleder Sylvi Listhaug på en pressekonferanse etter at partiene kom til enighet torsdag ettermiddag.

Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

ENIGHET: Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre ble enige med Frp om revidert budsjett og koronatiltakene i fase 3. Her finanspolitisk talsperson i Frp Sylvi Listhaug før møtet. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Vondt å høre

Jensen sier det har vært vondt å høre om eldre som har sittet hjemme i månedsvis uten besøk eller mulighet til å kunne gå ut.

– Nå må vi sette inn en stor innsats for å legge til rette for aktivitet og løfte livskvaliteten for mange eldre.

Potten som går til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, økes med 150 millioner kroner. 25 millioner mer settes av til teknologi mot ensomhet, og 100 millioner bevilges til besøksverter.

125 millioner settes av til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

– Pengene skal være søkbare for frivillige organisasjoner som legger til rette for gode tiltak for eldre. Pengene skal både løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til NTB.

Fjerner egenandel for bedrifter

Egenandelen i regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter fjernes for mai og ut august.

– Vi vil fjerne egenandelen i kompensasjonsordningen for bedrifter for mai og ut august, sier Høyres finanspolitiske talsperson og leder av finanskomiteen, Mudassar Kapur, på en pressekonferanse torsdag.

Fra før var egenandelen for bedrifter halvert fra 10.000 kroner til 5.000 kroner.

Regjeringspartiene og Frp er enige om revidert nasjonalbudsjett og har i forhandlingene flyttet på 4,3 milliarder kroner.

– Enigheten omfatter blant annet 1,3 milliard ekstra til samferdsel og én milliard ekstra til helse- og omsorgssektoren, sier Kapur.

Fem bomveier fjernes

Regjeringspartiene og Frp er også kommet til enighet om å avvike fem bomstasjoner. Tiltaket koster 596 millioner kroner.

Fremskrittspartiet gikk i utgangspunktet inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med krav om en bompengefri sommer i Norge.

Det fikk de ikke gjennomslag for.

Men bompengekutt blir det. I stedet for å innføre bompengepause i ferien, er partiene enige om å bevilge 596 millioner kroner til nedskriving av bompengegjeld.

Det betyr at fem bomstasjoner kan avvikles:

* Rv 80 Rørvika-Strømsnes i Nordland

* Fv 64 Atlanterhavstunnelen i Møre og Romsdal

* Fv 107 Jondalstunnelen i Vestland

* Fv 48 Årsnes Ferjekai og Løfallstrand-Årnes i Vestland

* Fv 33 Skreifjella-Totenvika i Innlandet

De fem bomstasjonene kommer til å bli gratis å passere fra senest 1. juli i år.

