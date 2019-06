FrP i Akershus vil vrake Oslopakke 3

Akershus fylkesting skal i dag ta stilling til sin del av finansieringen av Oslopakke 3.

I dag behandles rammene for Oslopakke 3 i Akershus fylkesting. Akershus behandler finansieringsrammen for Oslopakke 3 i dag, mens Oslo bystyre skal behandle saken på torsdag.

Akershus fylkeskommune er en av de tre partene som skal finansiere den mye diskuterte samferdselspakken, sammen med Oslo kommune og staten. Alt tyder på at fylket vil vedta sin del av finansieringen.

Som i Oslo går Fremskrittspartiet inn for å reforhandle hele avtalen om Oslopakke 3, med et krav om at bompengefinansieringen må bort.

«Denne saken viser at grunnlaget for finansieringen av Oslopakke 3 har falt bort. For å kunne gjennomføre Fornebubanen og andre prosjekter må finansiering av Oslopakke 3 reforhandles. I denne forbindelse er det sentralt å sørge for at finansieringen skjer uten bompenger eller annen brukerfinansiering».

Slik formulerte Helge Fossum, fylkestingsgruppeleder i Akershus Frp, et forslag under fylkestingets behandling av saken, som pågår nå i dag.

- Vi fremmer forslag enda en gang nå fordi bilister flest får en ellevill belastning for å komme seg på jobb eller for å kjøpe melk og brød. Nå blir den bare enda høyere når prosjekter blir dyrere og bensin og dieselbilene må betale for elbilistene, sier Fossum til Nettavisen Økonomi.

Også Høyre-medlem og Minerva-redaktør Aksel Fridstrøm har tatt til orde for å skrote Oslopakke 3.

Fakta Oslopakke 3 ↓ Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.



Det ble inngått en revidert avtale for Oslopakke 3 i juni 2016. Avtalen har en økonomisk ramme på 100 milliarder kroner (2016-prisnivå) for perioden 2017–2036.



Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.

(Kilde: Statens vegvesen)

Vedtatt av fylkesutvalget

Ifølge Akershus fylkestings handlingsprogram 2020-2023 om Oslopakke 3, er rammen i pakken er 28,9 milliarder kroner i den kommende fireårsperioden, hvorav 16,1 miliarder kroner skal være bompenger.

I fylkesutvalgets behandling ble forslaget fra fylkesrådmannen vedtatt enstemmig. «Akershus fylkeskommune gir sin tilslutning til prioriteringene i handlingsprogram for Oslopakke 3 for perioden 2020-2023» står det i saksdokumentet.

Også i behandlingen i utvalget fremmet Frp et tilleggsforslag om å behandle finansieringen av Oslopakke 3 på nytt, med formål om å redusere kostnadene for bilistene ved å fjerne bompengeinnkreving i og rundt Oslo. Forslaget fikk én stemme og falt.

I behandlingen av rammene i fylkeskommunen er fylkestinget er den høyeste instansen som behandler saken.

I Oslo bystyre onsdag

Onsdag skal bystyret i Oslo etter planen vedta pengebruken på ulike Oslopakke 3-prosjekter, skriver Aftenposten. Etter et initiativ fra Høyre skal opposisjonen og byrådet møtes til samtaler i dag, mandag.

Det ligger i kortene at det må gjøres prioriteringer, og at pengebruken på enkeltprosjekter må revurderes. Et av prosjektene som kan bli forsinket, er Røa-tunnelen.

- Man slipper ikke unna at prioriteringer faktisk må gjøres. Delvis handler det om hvilke prosjekter som skal bygges, men aller mest handler det om hvilken rekkefølge de skal komme i, sier samferdselspolitiker Andreas Halse i Arbeiderpartiet til Aftenposten.

Tidligere har MDGs Arild Hermstad vært tydelig på at Høyre og Venstre må avklare hvilke prosjekter de eventuelt vil kutte i.