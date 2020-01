Frp-Jensens påstand om grønt skifte får MDG-Marcussen til å se rødt

Siv Jensen mener de borgerlige partiene bør ha ledertrøyen i en grønn omstilling av Norge. Det får Hanna Marcussen i MDG til å tenne på alle pluggene.

Det var under en konferanse i regi av Oslo Handelsstands Forening i forrige uke at den nylig avgåtte finansministeren også kom inn på miljø i sitt innlegg. Det handlet om tilstanden i norsk økonomi.

Om den grønne omstillingen Norge nå står over for, kom Jensen med følgende uttalelse:

- Ingenting er mer naturlig at en borgerlig regjering med vårt generasjonsperspektiv tar ledertrøyen i en grønn utvikling, sa Jensen, og tilføyde:

- Det er norsk næringsliv som har jobben med å finne de smarte løsningene.

Dyr regning

Nettavisen har i etterkant bedt Jensen om en utdyping av kommentarene, men hennes daværende statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet svarer for sin gamle sjef:

– Skal vi få til det grønne skiftet, må vi ha både ha folk flest og næringslivet med på laget. Det betyr at regningen ikke bare kan havne hos folk flest gjennom 5 kroner høyere bensinpris slik MDG vil, sier Næsje.



Han sier at om næringslivet skal få til det grønne skiftet, må de ha økonomi til det.

- Da må vi føre en næringsvennlig politikk. Du får ikke grønt skifte med rød bunnlinje, det sier seg selv at det ikke går opp. Med denne regjeringen har utslippene gått ned tre år på rad, samtidig som vi har vekst i økonomien.

Laveste på 30 år

Næsje hevder at utslippene vi har nå er de laveste siden 1995, og per innbygger er utslippene på sitt laveste nivå på over 30 år.

- Vi har ført en bilavgiftspolitikk som har ført til at syv av ti nye biler er lav- og nullutslippsbiler, og mange vanlige familiebiler er blitt billigere. Det betyr noe.

Men næringspolitisk talskvinne i Hanna Marcussen i MDG er langt fra imponert over Solberg-regjeringens miljøpolitikk, som altså Frp inntil forrige uke var en del av. Når Nettavisen Økonomi spør om hun er uenig i at bare de borgerlige kan ta på seg den grønne ledertrøyen, svarer hun:

- Det kan du vel trygt si. De har snarere hatt på seg en blysko enn en ledertrøye i å legge til rette for en grønn utvikling. I den perioden de har regjert, har ikke de nasjonale utslippene gått noe ned. Solberg-regjeringen har satset videre på oljenæringen og delt ut rekordmange mye tillatelser.

- Uttalelsen til Jensen henger lite sammen med realitetene, dette regjeringsprosjekt har kastet bort seks viktige år. I stedet burde de ha satt i gang en storstilt utvikling i å satse på grønne fremtidsnæringer som havvind.

- Blir du provosert av uttalelsen til Jensen, eller synes du den er latterlig?

- Jeg synes hun fremstiller regjeringen som noe som den ikke er. Det viser utslippstallene, de går ikke ned. Regjeringen har ikke lagt vekt på klimavennlige næringer, og noen ledertrøye har de definitivt ikke hatt, svarer Marcussen, som også er byutviklingsbyråd i Oslo.

Oppsiktsvekkende

Marcussen mener det er ganske oppsiktsvekkende at Jensen og Frp snakker om et generasjonsperspektiv, når de i så liten grad lytter til eksempelvis de klimastreikende skoleelevene.

- Men er MDG de eneste som kan ta denne grønne ledertrøyen?

- Det er helt klart at MDG og den rollen vi nå har, har flyttet debatten enormt mye. Da vi for ti år siden sa at vi ville fase ut oljenæringen, så mange rart på oss. Nå snakker de fleste partiene om hva vi skal leve av etter oljen, og vi håper å bli en maktfaktor nasjonalt som vi er blitt i storbyene.

Marcussen sier hun opplever ganske mye grønn vilje i næringslivet, men at politikerne må gi dem de riktige rammebetingelsene.

- Nå når Fremskrittspartiet går ut av regjeringen, håper jeg de gjenværende partiene vil få til en grønn omstilling og utslippskutt. Men så langt har de sagt at de holder seg til Granavolden-plattformen, så jeg ser ikke de store endringene.

Ulltveit-Moe

- Er MDG sikre på at dere får store deler av befolkningen og næringslivet med på de tiltakene dere foreslår?

- Jeg opplever stadig oftere både blant vanlige folk og for så vidt også blant næringslivsledere at de ser våre perspektiver mer og mer. Vi har næringslivsledere som Jens Ulltveit-Moe som ser behovet for å utvikle et grønt næringsliv.

- Jeg tror stadig flere ser at det også vil være lønnsomt. Da vi kom til makten i Oslo for noen år siden, fikk vi mye kritikk for politikken vår. Men siden 2015 har vi nærmest doblet oppslutningen i Oslo, svarer Marcussen.

Hun mener at stadig flere ønsker en grønn politikk og opplever at MDG har større tillit både i befolkningen, men også i næringslivet.

Frustrerte

- Men de er frustrerte fordi det politiske Norge henger etter, sier hun. Med en nasjonal oppslutning på 5-6 prosent er imidlertid MDG ingen folkebevegelse.



- Foreløpig er vi forholdsvis få, men vi er et voksende parti i Norge. Vi har søsterpartier i andre land som har regjeringsdeltakelse og som har vokst mye. I Tyskland er De grønne virkelig et av de etablerte partiene.

MDG har gått inn for å avvikle oljeindustrien innen begynnelsen av 2030-tallet. Samtidig er det åpnet oljefelt der operatørene har et mye lengre tidsperspektiv.

Uansvarlig

- Frykter du erstatningssøksmål fra oljenæringen som har inngått lange kontrakter?

- Det er ikke noe vi har diskutert så langt. Å ikke å satse på aktivt på klimavennlige næringer når land etter land legger om til fornybar energi, opplever jeg som økonomisk uansvarlig.

- Vi har gått inn for en kontrollert avvikling ut fra den totale norske økonomien, og det er også ansvarlig å gjøre sett fra et klimaperspektiv. Vi må aktivt skape grønne arbeidsplasser som vi gjorde med oljenæringen i sin tid, aktiv fase ut olje og fase inn de grønne næringene.

- Så du ser ingen fare for at dere bare ender opp som grønne papirhelter, men som får lite gjennomslag i den praktiske politikken?

- Absolutt ikke. Jeg har tro på et godt valg under stortingsvalget i 2021 og stor tro på at vi kan få samme innflytelse nasjonalt som vi får i stadig større deler av kommune-Norge.

- Det gjelder ikke bare i de større byene, vi har også ordføreren i Vardø. Som parti har vi faktisk fått til konkrete endringer, det har vi vist gjennom de fire årene vi har styrt i Oslo. Vi har fått til konkrete endringer som folk opplever i hverdagen, sier Marcussen.