Frp krever gratis parkering og gratis bomring

Fremskrittspartiet krever nå drastiske tiltak for bilistene, som skal dempe spredningen av koronaviruset.

Fremskrittspartiet vil nå ha gratis bompenger og gratis parkeringsplasser i de store byene for bilistene. Det skal bedre fremkommeligheten for de som trenger det mest og dempe presset på overfylte kollektivavganger. Dermed håper partiet å redusere smittefaren.

- Vi mener situasjonen gjør at vi må stanse bominnkrevingen og å legge til rette for gratis parkering der det nå er betaling gjennom deler av dagen. Byene må åpne opp parkeringsplassene slik at folk kan få parkert bilene. Vi må gjøre dette for å hindre at viktige samfunnsfunksjoner ikke stopper opp.

- I Oslo har byrådet holdt på lenge med å fjerne bilen og ta bort mulighetene for parkering. Men vi ser hvor kritisk dette er når det kommer en epidemi som den vi har nå. Mange passasjerer kan føre til smitte fra trange busser og T-baner, sier Bård Hoksrud (Frp), 1. nestleder i transportkomiteen på Stortinget, til Nettavisen.

Ettertanke

Han mener virusutbruddet bør føre til ettertanke når man i fremtiden planlegger restriksjoner på bilbruk og parkeringsplasser.

- Vi må handle så dette ikke skjer igjen faren og tenke nøye igjennom erfaringene ved fremtidens byplanlegging. Dette handler veldig om å stoppe smittespredningen, og det gjør vi ved å fjerne slike restriksjoner, sier Hoksrud.

Hoksrud sier det allerede fra før er for vanskelig for bilister og de som trenger parkering mest mulig.

Trist

- Jeg besøkte sykehuset i Skien onsdag. Der så jeg flere som stod utenfor akuttmottaket og som var bøtelagt fordi man hadde glemt å betale for parkering. Det gjør meg bare trist når besøkende er i en situasjon der de tenker på liv på helse, og parkering er det man minst tenker på. Dette er en akutt situasjon, og da må vi gjøre tiltak.

På spørsmål om hvor lenge disse tiltakene skal vare, svarer Hoksrud at dette er midlertidig og inntil vi får kontroll, og noe myndighetene må avgjøre underveis og se an forløpet for spredningen.

- Men har dere regnet på kostnader ved tiltakene dere nå går inn for?

- Det offentlige taper noen penger, men det viktigste er å hindre spredning og få færre syke. Det vil gi besparelser for storsamfunnet, staten og kommunen og ikke minst for den enkelte, svarer Hoksrud.

Jobber aktivt

- Hvordan skal dere få gjennomslag for dette politisk?

- Vi jobber aktivt i partiet for løfte frem forslagene. Situasjonen krever handling fra regjeringen, byrådet i Oslo og politikerne i de store byene. Vi mener dette er virkemidler de bør vurdere.

Statsminister Erna Solberg (H) har fått mye kritikk for sin og regjeringens håndtering av denne krisen. Hoksrud vil ikke være for skarp i sin kritikk.

- Jeg opplever mange reaksjoner, spesielt etter de tiltakene Danmark kom med i går, og dette er en høyst unormal situasjon. Men å komme med konkrete tiltak og forslag er det viktigste nå, hvordan vi kan hjelpe til med gode forslag. Jeg mener det vi kommer med er gode forslag, sier Hoksrud.