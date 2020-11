Frp kutter to milliarder til NRK og vil gi mindre til pressestøtte-toppene

Mandag legger Fremskrittspartiet frem sitt budsjettforslag. Etter det Nettavisen erfarer vil partiet kutte hardt i støtten til NRK og en håndfull aviser.

Når Frp legger frem budsjettforslaget, inneholder det 200 millioner kroner i kutt til en håndfull aviser - de såkalte meningsbærende avisene, som får nesten halvparten av pressestøtten til avisene.

Dersom Frp får igjennom forslaget, betyr det solide kutt i avisene Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land og Nationen.

Les også: Lønnsfest i NRK: 99 ansatte får millionlønn

- Vi trenger en fri og uavhengig presse uten koblinger til det offentlige, og derfor bør det være et mål at aviser ikke mottar offentlige tilskudd. Det blir imidlertid en sterk konkurransevridning og urettferdighet i at noen aviser mottar 30-40 millioner kroner i året, mens andre mediehus som Nettavisen konkurrerer uten en krone i støtte, sier Gulati til Nettavisen.

Milliardkutt til NRK

Det største kuttet kommer likevel hos NRK. Der har regjeringen foreslått 6,6 milliarder kroner til neste år. Frp mener det for høyt, og vil kutte bevilgningen til statskanalen med hele to milliarder kroner i sitt alternative statsbudsjett.

MILLIARDKUTT: Fremskrittspartiet vil kutte to milliarder kroner i bevilgningen til NRK og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Samtlige andre mediehus konkurrerer med hverandre om å være best på antall seere, lesere, annonseinntekter og kvalitetsinnhold. NRK får 6,6 milliarder kroner av skattebetalerne og er helt skjermet for både konkurranse, mediekrisen og effektivisering. Fremskrittspartiet mener at NRK bør begynne å forholde seg til de samme realitetene som resten av medie-Norge, mener Frps mediepolitiske talsmann, Himanshu Gulati.

Foreslår fortsatt pressestøtte

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås videreført 428 millioner kroner til pressestøtte. Det er det samme som for 2020, men justert for pris- og lønnsvekst.

Du kan lese mer her: Pressestøtten

Ifølge statbudsjettet var pressestøtten på 318 millioner kroner i 2019, 415,2 millioner kroner i 2020, og altså 428,5 millioner kroner til neste år. De siste årene har regjeringen prioritert å øke bevilgningene til små, lokale aviser, ifølge budsjettforslaget som Frps gamle regjeringskolleger Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti står bak.

NRK-legenden åpner seg opp om hva som skjer videre nå:



Nylig foreslo Høyres programkomité også å fase ut pressestøtten til de såkalte riksdekkende meningsbærende avisene, og partiet fikk støtte av Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Les også Høyre vil fjerne latterlig pressestøtte som gir milliarder til rødgrønne aviser

Slik begrunner Himanshu Gulati kuttet i de store pressestøttemottakerne:

- Vi har valgt å kutte pressestøtten til de såkalte nasjonale meningsbærende avisene, de fleste av dem basert i Oslo og med opptil flere titalls millioner kroner i passivt offentlig tilskudd. Da må de konkurrere om lesere på lik linje med andre mediehus. Vi har valgt å skjerme distriktene og lokalavisene, men prinsipielt mener vi pressen må være uavhengig og uten koblinger til det offentlige, sier han.