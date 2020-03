Frp med fem krav til ny tiltakspakke

Frp har fem krav til den nye tiltakspakken regjeringen legger fram fredag. Et av kravene er at bedrifter som er tvunget til å stenge, må få full kompensasjon.

Sylvi Listhaug, Frps nestleder og finanspolitiske talsperson, sier til VG at hvis de økonomiske tiltakene regjeringen legger fram fredag ikke er kraftige nok for å redde arbeidsplasser, så kommer Frp sammen med de andre partiene på Stortinget til å sørge for å få på plass det som trengs.

Listhaug mener at regjeringen må lage kompensasjonsordninger for bedrifter som er hardt rammet av korona- pandemien.

– Full dekning av utgifter

Frp-lederen mener noen spesielle næringer må få ekstra hjelp i en tøff periode for privat næringsliv.

– Den første og verst stilte kategorien er bedrifter som i realiteten har fått 100 prosent næringsforbud, som frisører, optikere, fysioterapeuter og andre som i realiteten måtte stenge ned på dagen. De bør få opp mot 100 prosent dekning av sine faste utgifter, sier hun. Den andre kategorien er bedrifter innen handel, tjeneste- og servicenæringen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var inne på samme tankegang i et intervju med NRK onsdag morgen

Videre vil Frp at regjeringen nå arbeider for videre utsettelse, fritak og reduksjoner av skatter og avgifter som vil komme alle bransjer til gode, og gi et midlertidig fritak for CO2- avgiften for industrien og luftfarten.

– Må bryte handlingsregelen

Frp vil også kreve at olje- og gassektoren må styrkes og produksjonen opprettholdes, og at Staten må garantere for Reisegarantifondet.

– Vi foreslår det slik at folk tør å bestille ferier igjen, som betyr inntekter til en hardt rammet reiselivsnæring, sier Listhaug.

Forslagene fra Frp innebærer at regjeringen må bryte handlingsregelen for bruk av oljefondet.

– Ja, den ryker når vi er inne i den største krisen i fredstid vi som lever i dag kan huske, og med den største ledigheten vi har opplevd i moderne tider, sier Listhaug.

