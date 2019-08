Frp mener MDG ødelegger klimadebatten: - Stadig mer radikale

Frp føler seg stemplet som klimafornektere og oljelobbyister. - Bare vås, svarer MDG.

Tirsdag ble Høyres Trond Helleland kraftig irrettesatt da han harselerte med MDGs Lan Marie Berg. Nå tar Fremskrittspartiets Terje Halleland et kraftig oppgjør med MDGs retorikk:

- Vi ser nå et stadig mer radikalt MDG som bidrar til å polarisere klimadebatten. De er med på å skape et «oss mot dem»-skille hvor budskapet er at man enten støtter deres politikk eller blir stemplet som oljelobby eller klimafornekter. Dette ødelegger den ellers konstruktive debatten vi i stedet bør ha om norsk klima- og miljøpolitikk, sier Halleland, som er Frps energipolitiske talsperson.

Rogalandspolitikeren reagerer på at Miljøpartiet De Grønne denne uken tok til orde for en oljesluttkommisjon etter modell fra den tyske kullkommisjonen. MDG-topp mente en slik kommisjon ville gjort overgangen til en grønnere energimiks mykere for tusenvis av oljearbeidere.

- Noe av det jeg savner aller mest fra MDGs representanter i denne debatten er innrømmelser når det gjelder de økonomiske konsekvensene av politikken de fremmer, sier Halleland, og viser til en rapport fra Menon om Norges oljeavhengighet.

Mener norsk klimapolitikk har tatt syvmilssteg

Frps Halleland understreker at mye arbeid gjenstår, men mener den norske klimapolitikken har tatt sjumilssteg under den borgerlige regjeringen. Han peker på at Norge har forpliktet seg til å halvere utslippene fram mot 2030 ved å satse på å kutte utslipp innen industri, fiskeri, oppdrett og landbruk.

- Norske utslipp går opp, mens våre nabolands utslipp blir kuttet dramatisk. På hvilken måte mener du at regjeringen tar sjumilssteg i klimapolitikken?

- Generelt går utslippene i Norge ned. I fjor gikk utslippene riktignok litt opp på grunn av en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen. Dette skjedde fordi vi ikke ønsket en stor import av palmeolje, svarer Halleland.

- Og du mener MDG blir stadig mer radikale. Hva legger du i det?

- Miljøpartiet polariserer debatten. Partiet har virkelig dyrket dette med skam for fly og kjøtt. Det går utover folk i distriktsnorge, som er avhengig av å fly for å besøke venner og slektninger, og som er avhengig av inntekter fra gården som produserer kjøtt. Det blir vanskeligere å få med seg folk hvis vi knytter skam til alt mulig.

Terje Halleland (Frp) mener Norges teknologiutvikling på klima- og miljøfeltet blir kraftig redusert uten fremtidige inntekter fra petroleumsnæringen. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Halleland mener MDG forsøker å spenne bein på det han mener er Norges viktigste klimabidrag til verden per i dag.

- Vårt viktigste bidrag til Paris-avtalen er norsk petroleumsindustri. Ja, olje og gass slipper ut 14,7 millioner tonn CO2 i året - men dersom Europa ikke hadde hatt tilgang på norsk gass, hadde Europa sluppet ut 300 millioner tonn CO2 mer i form av kullforbrenning. Sol og vind kan ikke erstatte 1000 TWh årlig, i alle fall ikke fram til 2030, sier Halleland.

MDG: - Trenger radikal omstilling

Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Arild Hermstad sier til Nettavisen Økonomi at det ikke er mulig å nå målene om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader samt halvere utslippene våre innen 11 år uten å være radikale.

- Det er ikke mulig uten en radikal omstilling av politikken, og jo lenger vi utsetter klimakuttene, jo tøffere tiltak trengs. Det ser ikke ut til at Halleland har forstått dette, sier Hermstad.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne. Her fra Stavanger 12. august, da han delte ut high fives til forbipasserende syklister. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Hermstad mener historien er full av selskaper, land og regioner som har satset på gårsdagens næringer og som har måttet betale prisen for dette i form av konkurser og sosial uro.

- Det er bare vås at Norge ikke kan bevare velferden uten oljen. Om vi kutter i de gigantiske nyinvesteringene i oljefelt, og sier nei til nye konsesjoner, vil det på kort sikt gi større overføringer til oljefondet, og vi frigjør kapital, kreativitet og kompetanse til å investere i framtidsrettede næringer, sier MDG-toppen.

Hermstad sier at Frp og Halleland gjerne kan studere MDGs alternative budsjett dersom de lurer på hvordan de grønne vil gjennomføre omstillingen.

- Det å fortelle folk at man må satse på oljen for å sikre velferden, er å lukke øynene for den omstillingen verden er i ferd med å gjøre fra fossil til fornybar energi. Spørsmålet er ikke om vi kommer til å slutte med olje, men når, sier Hermstad.

