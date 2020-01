Frp sabler ned Saga Kino, hvor partiet ble stiftet: – Jeg trodde bedre om dem

46 år etter Fremskrittspartiet ble stiftet på Saga Kino, bidrar partiet til å legge ned den historiske kinoen.

Den 8. april 1973 ble Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep stiftet på Saga Kino i Oslo.

Fire år senere ble partiet omdøpt til Fremskrittspartiet, og resten er, som de sier, historie. Nå kan også Saga Kino bli historie.

Bygge ut for å sikre inntekter

Eieren av bygget, Odd Fellow-gården, hvor Saga Kino ligger har ikke blitt renovert siden bygget ble oppført i 1934.

SAGA KINO: Det var på denne kinoen Fremskrittspartiet ble stiftet i 1973. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

For å kunne opprettholde bygget og Saga Kino, har selskapet søkt om å bygge ut. Totalt ønsker de 200 nye arbeidsplasser basert på utbyggingen av en grønn takterasse i bakgården av bygget.

Men det har ikke Byantikvaren ønsket. De har et ansvar for å vurdere saker og komme med en innstilling. Med en del historiske bygg, har Byantikvaren gått inn for å verne bygg i Oslo.

Det ønsker de også i denne saken. Og oppgir grunnen til verne-forslaget at bygget har nasjonal kulturminneverdi. Det viser saksfremlegget til behandling i Oslos byutviklingskomité.

– Støtter Byantikvaren

VIL STEMME MOT: Frps gruppeleder i Oslo, Camilla Wilhelmsen, mener det blir dårlig med dagslys for naboene om utbyggingen godkjennes. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Fremskrittspartiets gruppeleder, Camilla Wilhelmsen, forteller til Nettavisen at de vil støtte Byantikvaren.

– Vi kommer til å gå inn for Byantikvarens innstilling om lavere utbygging, forteller Wilhelmsen til Nettavisen.

– Hvorfor det?

– Det er naboer det skal tas hensyn til. Det er kontorarbeidsplasser i bygget ved siden av, Haakon 7s gate. De har allerede dårlig dagslys, og vil få enda dårligere dagslys. Du kan ikke bygge ut på bekostning av naboen, forklarer hun.

– Risikerer ikke det at Frp bidrar til å legge ned Saga Kino?

– Det kan jeg ikke si noe om. Jeg har ikke oversikt over økonomien til utbygger. Du kan ikke basere en byutvikling på at du skal ta deg til rette utover andres areal, sier Wilhelmsen.

SAGA KINO 8. APRIL 1973: Anders Lange på talerstolen i Saga kino foran en fullsatt sal. Møtet ble opptakten til stiftelsen av Anders Langes parti til nedsettelse av skatter og avgifter. Foto: (NTB scanpix)

Skuffet

Nettavisen snakket med utbygger representert ved daglig leder Ole Fjelldal i Stortingsgaten 28 AS. Han er skuffet over Fremskrittspartiet.

– Jeg trodde de var med oss. Dette er jo en kjempemulighet til å redde Saga Kino, sier Fjelldal til Nettavisen.

– Hva kan konsekvensene bli om Byantikvaren vinner frem?

– Da håper jeg vi får trukket søknaden. De har ikke tenkt på økonomiske konsekvenser. Avtalen med Oslo Kino går ut 31. desember 2020. Vi har fått nye tall som viser at vi kan redde økonomien til selskapet ved å ha en restaurant eller lignende isteden for kinoen, sier Fjelldal.

Han understreker at ingen beslutning er tatt, og at det er opp til styret.

– Skal jeg gjette, vil jeg tro vi vil forsøke å terminere kontrakten med Oslo Kino før 31.12 hvis det ikke går vår vei. For det er ikke økonomi i det.

For ifølge utbyggeren må kinoen rustes opp om det skal fortsette. Skal de klare det, sier de at de trenger større inntekter. For eksempel gjennom kontorplasser eller restauranter.

– Hvis de skal holde på slik, blir det ingen byutvikling, sier Fjelldal og sukker.

HÅP: Frp-nestor Carl I. Hagen håper det finnes en løsning som innebærer at Saga Kino kan fortsette. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

På spørsmål fra Nettavisen sier Carl I. Hagen at han ikke har noen kommentar, utover å si:

– Jeg håper gårdeier og de som driver Saga Kino finner en økonomisk løsning som medfører at Saga Kino kan drive videre, sier Hagen.

