Frp-tillitsvalgte har fått nok: Kommer med klar beskjed til Siv Jensen

Halvparten av Frps tillitsvalgte mener partiet har blitt for lik Høyre.

OSLO/STAVANGER (Nettavisen): Derfor vil de nå kaste KrF og Venstre, og inngå samarbeid med Senterpartiet. Det viser Nettavisens undersøkelse blant Frp-tillitsvalgte.

– Hver dag. Hver dag kunne jeg tenkt meg å bytte ut Venstre og KrF. Men ikke med Senterpartiet, sier stortingspolitiker Terje Halleland (Frp) til Nettavisen.

Han mener det er uaktuelt å tenke på Senterpartiet (Sp), all den tid partiet er orientert mot venstresiden i norsk politikk og allerede har erklært at de ønsker et Ap-basert samarbeid inn mot 2021-valget.

Les den første saken i denne serien:

Les også Ny Frp-undersøkelse: Halvparten vil bytte ut Siv Jensen

– Det virker som at de er imot alt av endringer, og da er det vanskelig å tenke seg at et samarbeid vil fungere. Jeg tror Sp passer bedre i opposisjon enn i posisjon, sier Halleland.

Sp > KrF + V

HAR FÅTT NOK: Hele 73,7 prosent av Frp-tillitsvalgte sier de vil kaste KrF og Venstre - og heller inngå samarbeid med Senterpartiet. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

I Nettavisens undersøkelse (se video øverst i saken) svarer imidlertid 73,7 prosent av de spurte tillits- og folkevalgte at de kunne tenke seg å bytte ut samarbeidspartiene Krf og Venstre til fordel for Senterpartiet. 14,3 prosent svarer nei, mens 12 prosent svarer at de ikke vet.

– Ikke så rart

– Det er ikke rart at en del tenker at vi bør samarbeide med Senterpartiet, som nå har endret politikken sin. Men hvis Senterpartiet skal få gjennomslag, må de jo tross alt komme til oss, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Nettavisen, og legger til:

– Jeg jobber for å få folk til å se at de ikke bør stemme på en enklere kopi, men heller på originalen, sier han.

ALLTID BLID: Den alltid blide stortingsrepresentanten Bård Hoksrud (Frp) vil ikke kommentere selve undersøkelsen, men er ikke overrasket. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB Scanpix)

Telemark-politikeren er en av partiets meste markante sluggere, og sier han ikke ønsker å ta de strategiske diskusjonene i mediene nå.

– Det er tross alt Frp som er opptatt av å redusere bilavgiftene og få ned avgiftene for vanlig folk. Samarbeidspartiene til Senterpartiet er opptatt av å øke skattene med mange milliarder kroner, sier Hoksrud til Nettavisen.

– Hvordan opplever du samarbeidet med Sp på Stortinget?

– Jeg sitter i komité med både Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik fra Sp, og de er veldig hyggelige folk. Men jeg er nok mest opptatt av at Frp får gjennomslag for vår politikk, sier Hoksrud.

– Synes du dere får mye gjennomslag?

– Ja, jeg synes vi får til en god del ting, og så er jeg en utålmodig kar - og det er Frp-ere av natur. Vi jobber hver dag for å få mest mulig gjennomslag, sier Hoksrud.

Artikkelen fortsetter etter grafikken.

– Står nærmest hverandre i norsk politikk

Flere andre sentrale Frp-ere som Nettavisen snakker med, mener Sp og Frp kunne dannet et godt partnerskap sammen med Høyre.

– Jeg er helt enig i at vi burde bytte ut Venstre og Krf med Senterpartiet. Mange er kjempeklare for det, men det tør nok ikke Senterpartiet. Da måtte de gjennomført det de sier, og det er de nok ikke klare for, sier Sandnes-varaordfører Pål Morten Borgli (Frp).

– Frp og Sp er de to partiene som står nærmest hverandre i norsk politikk, og burde absolutt kunne regjere sammen, sier Pål Morten Borgli.

Fakta FAKTA: Nettavisens Frp-undersøkelse ↓ Nettavisen har sendt ut en spørreundersøkelse med 28 spørsmål til omtrent 800 tillits- og folkevalgte i partiet. 259 tillitsvalgte svarte på spørsmålene. Spørsmålene handler om partiets tilstand, tilfredshet med partiledelsen, hvem som er aktuell som arvtager for Siv Jensen, politikk, strategi og veien videre.

Rogaland Frp-topp Margrete Dysjaland sier Sp og Frp står nærmere hverandre politisk enn det Sp gjør med enkelte potensielle samarbeidspartier på venstresiden.

– Jeg tror Høyre, Frp og Sp kunne gjort veldig mye godt sammen. Jeg er oppvokst i en Sp-familie, og jeg er ikke overrasket over at mange tror vi kunne jobbet godt sammen, sier Dysjaland.

Stavanger Frps Leif Arne Moi Nilsen innrømmer at han har sansen for Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, men tviler på at et samarbeid med Sp ville båret frukter.

– Jeg heter riktignok Moi, men jeg er ingen bonde. Slagsvold Vedum er en morsom og populistisk fyr, og han ler vekk det meste. Han har litt de samme evnene som en ung Carl I. Hagen. Jeg kunne nok ikke tenkt å få ham inn, for vi har ikke så mye felles politikk. Vi betaler nok ut til distriktene allerede, sier Moi Nilsen.

Sp-ordfører: – Forstår godt frustrasjonen

MYE RART FRA VENSTRE: Sp-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune forstår godt at Frperne vil bli kvitt Venstre. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Senterparti-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune samarbeider allerede i en koalisjon med Frp, Venstre, MDG og Høyre. Han forstår godt at Frp-tillitsvalgte er frustrert over dagens regjering.

– Det er sikkert fordi de deler en felles frustrasjon over hva som ikke minst Venstre har klart å bidra med i dette regjeringsprosjektet, sier han til Nettavisen.

Vigdenes trekker frem pelsdyrsaken og striden om norsk olje- og gassproduksjon som eksempler.

– Vet du, det er så mye rart fra Venstre. Distrikts-Venstre finnes nesten ikke lengre. Selv her på Stjørdal er Venstre det partiet som er først og fremst ute etter å sentralisere, sier Vigdenes.

Les også Skattelette er også velferd

Mener Frp blir for like Høyre

FOR LIKE: 51 prosent av 259 Frp-tillitsvalgte sier i Nettavisens undersøkelse at partiet er blitt for lik Høyre. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

I Nettavisens undersøkelse kommer det også fram at omtrent halvparten, 51 prosent, mener Frp har blitt for like samarbeidspartiet Høyre. 43,2 prosent svarer at de ikke mener partiet har blitt for like Høyre, mens 5,8 prosent sier de ikke vet.

Flere Frp-ere Nettavisen prater med, mener det er et naturlig resultat av over seks års regjeringssamarbeid.

– Vi har ikke blitt for like. Alle tre lederkandidatene som peker seg ut i undersøkelsen (Solvik-Olsen, Listhaug og Tybring-Gjedde, journ. anm) kan skille oss ytterligere fra Høyre. Når vi regjerer sammen med Høyre og to andre partier, så får vi ikke dyrket oss selv fullstendig, og slik må det bare være, sier Sandnes’ varaordfører Borgli.

Nettavisen har vært i kontakt med partileder Siv Jensen. Hun ønsker ikke å kommentere de konkrete funnene i undersøkelsen.