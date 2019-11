Frp-topp brukte dobbeltstemme for å sikre egen lønn

Gruppeleder Marte Monstad måtte på et Frp-møte mandag kveld bruke sin egen dobbeltstemme samt samboerens stemme for å sikre seg en 50-prosentstilling som politiker i Bergen.

Dette får Bergens Tidende (BT) (krever abonnement) bekreftet fra flere som var til stede.

Onsdag var det nye bystyret i Bergen samlet etter valget til konstituerende møte hvor det bestemmes hvem som skal bli ordfører og ledere for de forskjellige utvalgene. I Bergen har bystyrepolitikerne blitt enige om at det skal opprettes nye 50-prosentstillinger til de partiene som ikke får fulltidsverv for politikerne, skriver BT.

Det er opp til partiene å bestemme hvem som skal tildeles stillingen og mandag diskuterte bystyregruppen til Frp hvem som skal få vervet. Christoffer Thomsen, som leder Bergen Frp, har stemmerett på møtene. Han brukte denne retten til å stemme på Marte Monstad, som også er hans samboer. Avstemningen endte 2–2.

Monstad brukte så dobbeltstemmen sin til å avgjøre saken til fordel for seg selv. Verken Monstad eller Thomsen ønsker å kommentere prosessen.

– Jeg refererer ikke fra interne møter, skriver Monstad i en melding til BT.

– Kommenterer ikke interne prosesser, som vanlig, skriver Thomsen i en melding til BT.

Etter det BT får opplyst var det en lengre debatt rundt hvorvidt Thomsen kunne stemme over en sak som kunne gi samboeren hans en lønnet stilling og et stort flertall av de fremmøtte mente Christoffer Thomsen, som leder Bergen Frp, var inhabil da partiets bystyregruppe møttes mandag.

Til slutt ble likevel Thomsens stemme som sikret samboeren Marte Monstad den betalte stillingen på 50 prosent i bystyret.

BYSTYRET I BERGEN: Totalt 11 partier vil være representert i bystyre i Bergen i perioden 2019-2023.

Bergen kommune innførte i juni 2000 byparlamentarisme som styringsform. Det innebærer at bystyret fungerer som kommunens lovgivende forsamling, og at et byråd fungerer som kommunens utøvende myndighet. Byrådet består av inntil syv byråder som leder hver sin byrådsavdeling. Bystyrets flertall velger hvem som skal sitte i byrådet.

Bergen bystyre har 67 folkevalgte medlemmer og ledes av ordføreren. Medlemmene er fordelt på finanskomiteen, byutviklingskomiteen, oppvekstkomiteen, kultur- og næringskomiteen og helse- og sosialkomiteen. Ni av medlemmene er heltidspolitikere (ordfører, varaordfører, ledere og nestledere for bystyrets komiteer) og sitter i forretningsutvalget (kilde: Wikipedia).

Bergen bystyre vil ha følgende sammensetning i neste periode 2019-2023 (kilde: Bergen kommune):

(Tallet i parantes er endring fra forrige periode, 2015-2019.)

Høyre: 14 representanter (-1)

Arbeiderpartiet: 13 representanter (-13)

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 11 representanter (+11)

Miljøpartiet De Grønne: 7 representanter (+3)

Sosialistisk Venstreparti: 6 representanter (+1)

Senterpartiet: 4 representanter (+3)

Fremskrittspartiet: 3 representanter (-3)

Rødt: 3 representanter (+1)

Venstre: 3 representanter (-1)

Kristelig Folkeparti: 2 representanter (-2)

Pensjonistpartiet: 1 representanter (+1)