Frp vil frata kommunene muligheten til å øke eiendomsskatten

Regjeringen må fjerne smutthullet i eiendomsskatten som gjør at kommunene kan øke skattenivået, krever Frp.

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen at den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille. Det er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Ved å øke verdien på boligene, kan kommunen likevel sende ut en høyere skatteregning til innbyggerne, skriver Aftenposten/E24.

Frps Helge André Njåstad sier partiet i budsjettforhandlingene vil kreve at kommunene blir fratatt denne muligheten.

– Kommuner som snor seg unna stortingsflertallets retningslinjer jukser. Dette er klare føringer fra øverste hold og det forventes at dette følges, sier han.

En undersøkelse fra landsforbundet Huseierne viser at reduksjonen av maksimal sats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille i 2020 ikke ga et like stort kutt i skatteinntektene som forventet.

Ifølge Huseierne vil flere kommuner ta grep som øker den beregnede verdien på boligene til neste år. Kommunene regner dermed med å hente inn 7,8 milliarder i eiendomsskatteinntekter neste år. Det er 200 millioner mer enn i år, trass i at skattesatsen ytterligere kuttes.