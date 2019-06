Frp vil sette bom for fem planlagte bymiljøpakker

– Det Frp gjør nå, er at de kaster Tromsø under bussen i desperasjon over dårlige meningsmålinger. Det er fullstendig useriøst av en regjeringspartner å operere på denne måten, sier byens ordfører Kristin Røymo til Bergens Tidende. Foto: Johannes Dalen Giske / Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix / Arbeiderpartiet / montasje Nettavisen)

Frp krever at fem bymiljøpakker som er under planlegging, stanses for å få ned bompengeutgiftene. Ordførere reagerer kraftig.

– Dette er et svik, raser ordfører Kristin Røymo (Ap) i Tromsø til Bergens Tidende. Byen er blant stedene som kan bli rammet dersom Frp får det som de vil. I sju år har Tromsø forberedt en byvekstavtale, og ifølge ordføreren er forhandlinger med regjeringen om de økonomiske rammene det eneste som gjenstår. Les også: - Dette bør medføre erstatningsansvar – Useriøst Men på et ekstraordinært landsstyremøte onsdag vedtok Frp seks krav til regjeringen for å få ned bompengeutgiftene, blant dem stans i nye bypakker. – Vi ønsker å stoppe nye bypakker, og det omfatter de pakkene det så langt ikke er inngått byvekstavtaler om, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til BT torsdag. Les også: Stans det ekstreme sløseriet: - Slik sparer vi 110 milliarder kroner i bompenger Ni steder har i årevis planlagt bymiljøpakker, men Frp vil altså sette bom for fem av dem. Disse er Kristiansand-området, Grenland (Skien og Porsgrunn), Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg), Buskerud (Drammen og omegn) og Tromsø. – Det Frp gjør nå, er at de kaster Tromsø under bussen i desperasjon over dårlige meningsmålinger. Det er fullstendig useriøst av en regjeringspartner å operere på denne måten, mener Røymo. Les også: Når én prosent av statsbudsjettet trengs for å kutte ut bompengene – Meningsløst Også andre Ap-ordførere reagerer kraftig på Frp-utspillet. – Dette synes jeg er et helt meningsløst forslag. Spesielt når vårt ønske er å gjennomføre en byvekstavtale uten å øke bompengene, sier ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn. – Jeg vet ikke lenger hva vi skal forholde oss til. Er dette regjeringens politikk eller kun Frp? spør ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap). Les også: Bompenger: Derfor føler folk seg lurt De øvrige Frp-kravene er å endre nullvekstmålet, slette bompengegjelden, kutte kostnader i eksisterende bypakker, strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområder og nei til veiprising. Torsdag vedtok bystyret i Ålesund å halvere en planlagt bypakke for å få utgiftene ned fra 7 til 3,6 milliarder kroner. Les også: Christian Tybring-Gjedde: - Slett gjelden